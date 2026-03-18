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以色列北部遭火箭攻擊 以軍空襲黎巴嫩真主黨目標
以色列今晚表示，已對「黎巴嫩各地」目標發動空襲，鎖定所謂真主黨（Hezbollah）火箭發射設施。以色列北部稍早響起一連串空襲警報。
法新社報導，以色列聲明說：「為削弱這個組織並阻止對以色列平民的火箭攻擊，過去一小時內，（軍方）已在黎巴嫩各地打擊發射器和真主黨恐怖分子。」
以色列今天稍早表示，他們已「發現真主黨進一步準備」朝以色列發射火箭。
軍方還說，他們會在火箭「發射之前或剛發射後」打擊真主黨的發射器。
背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨今晚連續發表聲明，宣布對以色列北部發動大規模同步攻勢，稱麾下戰士以火箭和先進飛彈鎖定約12個城鎮以及多處以色列陸、空、海軍基地攻擊。
這個武裝組織也說，在第一波攻擊的同時或緊隨其後，他們還出動攻擊無人機和砲擊以色列北部的目標，並向黎巴嫩南部境內的以軍發射火箭。
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