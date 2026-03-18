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以色列稱擊斃伊朗國安首長拉里賈尼 德黑蘭證實死訊
伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）今天證實，首長拉里賈尼（Ali Larijani）已身亡。以色列稍早宣稱在一次空襲中擊斃拉里賈尼。
法新社報導，委員會發布聲明說：「眾烈士的純潔靈魂擁抱了真主的正直僕人、拉里賈尼烈士的純潔靈魂」，並補充說拉里賈尼之子及其隨扈同樣在這起事件中身亡。
聲明指出，「拉里賈尼畢生為伊朗和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的發展奮鬥，最終實現他長久以來的夙願、回應真主的神聖召喚，並在戰壕中光榮地獲得殉道的甜美恩典」。
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