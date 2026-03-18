美號召護航荷莫茲海峽 阿聯高官稱可能加入行列

伊朗在與以色列及美國交戰之際實際上封鎖了荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），阿拉伯聯合大公國高階官員今天表示，阿聯可能會加入以美國為首的荷莫茲海峽護航行動。

路透社報導，阿聯元首外交顧問加爾加希（AnwarGargash）表示，目前仍在磋商，尚未有正式計畫獲得共識，但他也說亞洲、中東及歐洲的「大國」有責任確保貿易和能源流通。

他在美國智庫「外交關係協會」（Council onForeign Relations）舉辦的線上活動中表示：「此事關係到所有人的利益，大家都有責任。」

美國總統川普號召派遣軍艦護送油輪通過荷莫茲海峽，但遭到數個盟國拒絕，有些還批評美國和以色列在2月28日對伊朗發動戰爭前未能徵詢他們的意見。