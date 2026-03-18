美反恐中心主任抗議對伊朗戰爭 川普：辭職是好事

美國國家反恐中心主任肯特今天請辭，他是總統川普政府中首位因抗議對伊朗戰爭而辭職的高階官員。川普表示，肯特在安全議題上「非常軟弱」，辭職是「好事」。

法新社報導，現年45歲的肯特（Joseph Kent）是川普任命執掌國家反恐中心（NCTC）。他今天提出辭呈，表示自己「無法違背良心支持這場進行中的伊朗戰爭」。

川普在橢圓形辦公室告訴媒體：「我一直覺得他在安全議題上很軟弱，非常軟弱。」

他說，看到肯特辭職聲明後，「我意識到他離開是好事」。

肯特曾是美國陸軍特種部隊「綠扁帽部隊」（GreenBerets）成員，多次參與戰鬥任務。

他在辭呈中表示：「伊朗對我國未構成立即威脅，顯然我們發動這場戰爭是因為以色列及其在美國的強大遊說力量施壓。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）駁斥這是「不實指控」，稱決定發動戰爭是「基於外部影響」的說法是「侮辱且可笑」。

李威特說：「如同川普總統已明確表示，他握有強力且令人信服的證據顯示伊朗會先攻擊美國。」