美國駐伊拉克使館再遇襲 巴格達傳出多起爆炸聲

美國駐伊拉克使館近日遭遇攻擊後，首都巴格達（Baghdad）今夜傳出多起爆炸巨響，一名安全消息人士透露，這座使館受到新一波無人機與火箭彈攻擊。

一名目擊者告訴法新社，他看見若干拋射物遭美國使館部署的防空系統攔截，隨後爆炸。在巴格達市區一家餐廳用餐的顧客，對起初的爆炸聲毫無反應。

另一名女性目擊者表示，她從自家陽台看到美國使館院區外圍起火。一名安全官員也通報了此事，強調火勢是無人機引發。

這位匿名官員指出：「美國使館成了無人機和火箭彈的攻擊目標。」

伊拉克長期以來是美伊之間的代理戰場，2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲引發中東戰爭後，伊拉克很快被捲入其中。

近來，親伊朗武裝團體屢次對巴格達市中心戒備森嚴區域的美國大使館、美方外交及後勤中心，以及巴格達國際機場發動攻擊。

自16日晚間到昨天清晨，美國駐巴格達外交機構成為攻擊目標；同時，有1架無人機墜毀在外國外交人員常去的豪華飯店。