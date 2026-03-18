伊朗議長示警：荷莫茲海峽不會恢復戰前狀態

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今天警告，即使目前的衝突結束，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通也不會恢復戰前狀態。

法新社報導，卡利巴夫在一則英文社群媒體貼文中表示：「荷莫茲海峽的情勢不會回到戰前狀態。」

此外，獲得伊朗支持的伊拉克強大武裝組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）新任安全首長阿薩夫（Abou Moujahed al-Assaf）說，真主黨旅今天要求所有「外國士兵」撤離伊拉克。

阿薩夫在聲明中說：「伊拉克局勢不穩是因為美國惡意存在，等到最後一名外國士兵離開伊拉克領土後，安全才能實現。」

真主黨旅被華府列為「恐怖組織」，是「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）一員。「伊拉克伊斯蘭反抗運動」天天宣稱對美國在伊拉克和中東地區的利益發動攻擊，而且一直要求美軍撤離。