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川普批盟國拒參與伊朗戰事愚蠢 稱美不再需要協助

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普要求盟國協助重新開放荷莫茲海峽以恢復石油運輸，但多半遭到拒絕。川普今天表示，美國在伊朗戰爭中「不再需要」軍事協助，並稱盟國犯下「愚蠢的錯誤」。

法新社報導，川普近日不斷抱怨世界大國拒絕派遣軍艦護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。荷莫茲海峽是進出波斯灣、對原油運輸至關重要的狹窄水道。

隨著戰爭進入第3週，川普一再強調，美國與以色列的空襲已重創伊朗領導階層、軍事設施及武器製造能力。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「美國已接獲我們大多數北大西洋公約組織（NATO）盟國的通知，他們不願意參與我們對中東『伊朗恐怖政權』的軍事行動。」

他還說：「因為我們取得如此大的『軍事成就』，我們不再『需要』或渴望北約國家的協助，我們從未需要過！日本、澳洲或南韓也一樣。」川普強調：「我們不需要任何人的幫助！」

川普談到盟國拒絕協助時說：「我對他們的行動並不意外，因為我一直認為北約是單行道，都是我們每年在北約花費數千億美元來保護這些國家。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天堅稱，鑒於當前空襲和其他軍事威脅情勢，法國不會參與疏通荷莫茲海峽的軍事行動，但一旦局勢「較為平靜」，法國可能與其他國家一起參與「護航機制」。

英國也已婉拒華府的求助，不過川普昨天暗示英法將在這場行動中助美國一臂之力，並說其他數國已正面回應，但未點名任何國家。

路透社報導，川普今天發文後又在橢圓形辦公室的活動上說，北約盟國支持美以對伊朗的戰事，但他們仍不願參與。

川普說：「我認為北約正犯下非常愚蠢的錯誤。大家都同意我們的立場，但他們不願意協助。我們美國必須記住這一點，因為我們認為這相當令人震驚。」

馬克宏 軍事行動 以色列 伊朗 美國

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