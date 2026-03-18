德國無意卷入伊戰 梅爾茨為何對川普說不？

美國總統川普要求北約盟國軍事協助保障霍爾木茲海峽航運安全後，收獲的不是積極回應，而是拒絕。英國、意大利等國家明確表態不會介入伊朗戰爭。

本周一，德國總理梅爾茨再次給出明確答復：“美國和以色列在這次戰爭之前沒有與我們協商。關於伊朗問題，雙方從未達成過任何共同決定。”梅爾茨表示，因此根本談不上德國提供軍事支持的問題，“我們不會這樣做。”

德國國防部長皮斯托裡烏斯當天早些時候與拉脫維亞國防部長會晤時已強調了這一立場。“這不是我們的戰爭，”他說，“我們希望通過外交途徑盡快結束沖突，但向該地區增派軍艦可能無助於實現這一目標。”

態度180度轉彎？

德國媒體注意到，梅爾茨對川普的態度最近一年反復發生變化。近一年前，梅爾茨曾以川普的尖銳批評者的姿態示人。隨後，他開始試圖與美國總統建立友好的關系。大約兩周前他對白宮的訪問，使這一和解進程漸入佳境。在白宮，梅爾茨對美國和以色列對伊朗的襲擊表示理解，並表示，他不想糾纏國際法問題，對川普進行說教。

如今，梅爾茨的態度又發生了180度的轉彎。在戰爭爆發約十天後，梅爾茨就開始批評美國總統的戰爭策略。“戰爭持續的每一天，都帶來了更多問題。我們尤其擔憂的是，美以之間顯然沒有一個共同的計劃，來迅速而有效地結束這場戰爭。”他認為，無休止的戰爭不符合德國的利益。他還警告說，戰爭將對歐洲造成深遠的影響，包括安全、能源供應和移民等領域。

給德國經濟雪上加霜

海灣戰事造成的油價飆升，凸顯了戰爭對德國的影響。對梅爾茨來說，讓德國擺脫經濟衰退是目前最重要的政治任務。

能源價格上漲不僅影響私人家庭，也導致工業生產成本上升。化工、鋼鐵、玻璃和造紙等能源密集型行業，以及汽車和機械工程行業受到的影響尤為嚴重。

此外運輸業也面臨壓力。海運和空運被迫改道，導致全球供應鏈延誤，進而危及供應安全。海運保險費和燃油成本都在上漲。

德國政府五位經濟顧問之一維羅妮卡·格裡姆（Veronika Grimm）警告稱，隨著通脹風險加劇，投資的不確定性也將進一步增加。

盡管德國經濟研究所 (DIW)的分析顯示，如今德國對海灣地區化石燃料的依賴程度低於2022年俄烏戰爭爆發當時對俄羅斯天然氣和石油的依賴，但目前德國經濟的形勢比那時更不容樂觀。德國正在艱難地擺脫經濟衰退，而且主要依靠巨額新增債務才得以實現。

根據德國Ifo經濟研究所（Ifo Institute）的最新預測，無論如何，戰爭都將抑制德國經濟復蘇並加劇通貨膨脹。如果戰爭很快結束，今年德國經濟增長將減少0.2個百分點至0.8%。如果戰爭持續更長時間，經濟增長率則將損失0.4個百分點。

兩難境地

梅爾茨深知，本屆德國政府的成敗，可能取決於能否扭轉經濟頹勢。聯邦議院最大的反對黨德國選擇黨（AfD）一直主張結束對俄羅斯的制裁並讓德國重回進口俄羅斯油氣。而川普偏偏現在也希望暫停能源制裁以緩解價格壓力。

這讓總理梅爾茨陷入兩難境地。他希望維持對莫斯科的制裁，以繼續在烏克蘭戰爭中向俄羅斯施壓。然而，德國絕大多數民眾期待政府的首要任務是應對高昂的能源價格。

民調還顯示，絕大多數德國人反對德國參與伊朗戰爭。這又給梅爾茨出了第二道難題：他本希望將自己塑造成美國可靠的盟友，但在努力與川普建立良好關系之後，他現在卻不得不順應本國民意，對川普說不。

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