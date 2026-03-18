聽新聞
0:00 / 0:00

美軍13死逾200傷…中東15美企 伊朗列攻擊目標

聯合報／ 編譯盧思綸、廖振堯／綜合報導

中東戰火持續，每日郵報報導，伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）十六日點名中東地區十五家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要分布在阿聯與約旦，並要求相關員工盡速撤離。革命衛隊揚言，這些設施將在未來幾小時內成為攻擊目標。

革命衛隊成員間流傳一張清單，列出十五家可能受影響的美國企業及具體辦公地點，包括埃克森美孚、波音、微軟、甲骨文、洛克希德馬丁及亞馬遜雲端服務等。革命衛隊並強調，這項警告是針對美國在中東的產業布局所發出。

美國中央司令部發言人霍金斯十六日表示，在伊朗行動中已有十三名美軍陣亡，受傷人數已超過兩百人，分布在巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、阿聯等七個國家。

伊拉克首都巴格達市中心、使館林立的綠區內一家知名飯店十六日遭無人機攻擊，美國駐巴格達大使館十七日凌晨也遭兩枚火箭彈襲擊，啟動防空系統成功攔截。兩起事件尚未傳出傷亡通報。

阿聯國家通訊社報導，阿聯民航總局因應伊朗的新一波飛彈與無人機攻擊，為確保航班與機組人員安全，維護阿聯領土安全，十七日一度全面關閉全國領空，隨後逐步恢復開放。阿聯國防部表示，自美國與以色列對伊朗開戰以來，伊朗已向阿聯發射逾一千九百枚飛彈與無人機。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗持續攻擊波灣國家 阿布達比1人因飛彈殘骸喪命

美軍在伊朗行動遍布中東7國 至今7死、逾200傷

伊朗革命衛隊點名15家美國企業！預告中東據點將成攻擊目標

中東戰爭第17天…以軍猛轟德黑蘭 最新發展一次看

相關新聞

開戰首艘！避荷莫茲海峽風險 陸超級油輪繞道紅海運油

美國總統川普施壓中國協助疏通荷莫茲海峽，但北京當局反應冷淡。大陸財新網報導，十六日凌晨大陸招商輪船旗下超級油輪（ＶＬＣＣ）「凱景」號已成功穿越紅海曼德海峽，其裝載二二○萬桶（卅萬噸）原油預計四月初運抵福建湄洲灣港。這是美以伊開戰後，首艘中資ＶＬＣＣ運回中東地區的石油。

無法昧良心支持川普打伊朗 美國國家反恐中心主任請辭

美國國家反恐中心主任肯特17日在社群媒體宣布請職，表示他「無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭」。

以軍宣稱擊殺拉里賈尼 紐時：伊朗軍方將更加掌控統治體系

紐約時報17日分析，外界素來認為，伊朗最高安全官員拉里賈尼有能力調和強硬派的軍方單位，以及較溫和的政治派系；以色列17日宣布他已死於空襲，可能為伊朗軍方加強掌控統治體系鋪路。

稱美國在伊朗行動符合大陸利益 川普愛將：希望中國能表達感謝

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）17日對CNBC表示，美國在伊朗的行動符合中國大陸的利益，希望中國能表達感謝。

督戰不出國 川普擬延1個月訪陸

美國總統川普原定三月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普十六日表示，由於美國正在打仗，他傾向留在國內，美方已向中國請求延期一個月訪問北京。

才傳生死未卜…以色列發動夜襲 宣布擊殺伊朗國安委員會首長拉里賈尼

英國廣播公司（BBC）17日報導，以色列國防部長卡茲聲明，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼已被擊殺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。