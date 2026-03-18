美軍13死逾200傷…中東15美企 伊朗列攻擊目標

中東戰火持續，每日郵報報導，伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）十六日點名中東地區十五家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要分布在阿聯與約旦，並要求相關員工盡速撤離。革命衛隊揚言，這些設施將在未來幾小時內成為攻擊目標。

革命衛隊成員間流傳一張清單，列出十五家可能受影響的美國企業及具體辦公地點，包括埃克森美孚、波音、微軟、甲骨文、洛克希德馬丁及亞馬遜雲端服務等。革命衛隊並強調，這項警告是針對美國在中東的產業布局所發出。

美國中央司令部發言人霍金斯十六日表示，在伊朗行動中已有十三名美軍陣亡，受傷人數已超過兩百人，分布在巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、阿聯等七個國家。

伊拉克首都巴格達市中心、使館林立的綠區內一家知名飯店十六日遭無人機攻擊，美國駐巴格達大使館十七日凌晨也遭兩枚火箭彈襲擊，啟動防空系統成功攔截。兩起事件尚未傳出傷亡通報。

阿聯國家通訊社報導，阿聯民航總局因應伊朗的新一波飛彈與無人機攻擊，為確保航班與機組人員安全，維護阿聯領土安全，十七日一度全面關閉全國領空，隨後逐步恢復開放。阿聯國防部表示，自美國與以色列對伊朗開戰以來，伊朗已向阿聯發射逾一千九百枚飛彈與無人機。