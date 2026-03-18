暗夜空襲 以稱擊殺拉里賈尼

以色列國防部長卡茲十七日聲稱，被視為伊朗實際領袖的國家安全委員會首長拉里賈尼，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下民兵組織「巴斯杰」領袖蘇雷曼尼，均在前一晚遭擊殺。

法新社報導，拉里賈尼死訊若經德黑蘭證實，將是自伊朗已故最高領袖哈米尼等高官二月廿八日遭美以聯合空襲擊殺以來，最值得矚目的暗殺事件。路透報導，拉里賈尼會是繼哈米尼後，遭暗殺的最高層伊朗官員。

以軍十七日指稱，多年來拉里賈尼被認為是伊朗最高層且資深的人物之一，與哈米尼關係密切；哈米尼死後，拉里賈尼「確立身為伊朗恐怖政權實際領袖的地位，領導對以國和中東國家的戰鬥」。以軍並說，他生前負責伊朗政治與安全協調工作，參與指導外交活動，今年稍早在抗議潮時主導對示威者血腥鎮壓。

以軍說，拉里賈尼在德黑蘭附近遭空襲喪生。以媒報導，當時他與兒子藏身在一間公寓。卡茲說，以軍將繼續打擊伊朗領袖。總理內唐亞胡辦公室聲明，已下令清除伊朗政權高官。拉里賈尼的社媒Ｘ帳號十七日仍有發文，但根據該帳號，他最後一次現身在公眾鏡頭前，是十三日德黑蘭的「聖城日」遊行。他十二日還發文嘲諷美國總統川普無法靠「幾則發文」打勝仗。

拉里賈尼去年八月獲任命為最高國安委員會秘書，擔任哈米尼在該委員會的代表，伊朗媒體稱他為哈米尼的顧問。二○○八年五月至二○二○年五月，他曾任國會議長，近年被形容為溫和保守派。二○○五至二○○七年，他曾任伊朗首席核談判代表。

紐約時報報導，拉里賈尼曾反對穆吉塔巴繼任最高領袖，鼓吹改選更溫和者改變路線；他若真被殺，可能鼓舞伊朗強硬派和革命衛隊將領強化現有戰略。