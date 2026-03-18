伊朗新任領袖穆吉塔巴上位 真實版權力遊戲

紐約時報十六日報導，多名伊朗高層、教士與革命衛隊成員披露，穆吉塔巴原先根本不在接班名單內，因革命衛隊力挺才在祕密會議中勝出；異議者搬出哈米尼反對世襲的書面遺囑試圖翻案，仍遭軍系強硬派壓下，由穆吉塔巴坐上最高領袖大位。紐時形容，整個過程一場宛如影集「權力遊戲」在德黑蘭政權內部真實上演。

知情人士指出，伊朗負責任命最高領袖的專家會議三月三日召開祕密視訊會議，在戰時緊急啟動接班程序。當時強硬派與溫和派激烈對峙，前者主張延續哈米尼路線，後者則希望推出較能團結內部並與美國對話的新領袖。

穆吉塔巴背後主要是革命衛隊高層強硬派，包括總司令瓦希迪、國會議長加利巴夫以及前情報首長塔伊布等軍系。反對聲音令人意外的來自哈米尼心腹、國安會首長拉里賈尼，還有總統裴澤斯基安及部分官員、教士。

溫和派當時主推接班人包括前總統羅哈尼，他曾在二○一五年促成與美國的核協議；另一人是已故最高領袖何梅尼的孫子哈山。

紐時形容，隨著討論推進，專家會議內部對川普與內唐亞胡的憤怒不斷升高，溫和派逐漸失勢。在革命衛隊高層力挺下，穆吉塔巴於第一輪投票率先跨過三分之二門檻勝出，原定三月四日晨禮時宣布消息，但拉里賈尼以安全為由出面叫停。

隨後溫和派先是質疑三日的視訊投票不符憲法，因為相關規定要求專家會議成員親自投票；另一方面又傳出消息稱穆吉塔巴本人無意接任。

但真正撼動專家會議的是反對陣營爆料哈米尼生前明確反對家族世襲，哈米尼親信、幕僚長海傑齊等人甚至出示一份哈米尼書面遺囑，表明不希望兒子或任何家族成員接班，因這違背一九七九年伊斯蘭革命推翻君主體制的精神。這番說法一度震撼專家會議，也讓溫和派試圖推翻原先投票結果。

不過，支持穆吉塔巴的軍系強硬派隨即反制，逐一致電八十八名專家會議成員遊說支持穆吉塔巴。

專家會議八日再度召開視訊會議，一些人主張尊重哈米尼遺願；另一些人則認為他們有權獨立判斷。最後所有人都同意，戰時程序允許視訊投票，每位教士將一個名字寫在紙上放入信封，再以蠟封口。由信差把選票送到負責計票與驗票的委員會。

最終，穆吉塔巴拿下八十八票中的五十九票，跨過法定門檻坐上最高領袖大位。雖然這個結果並非一致支持，但國營媒體當晚仍宣布他接班，各派系也迅速表態祝賀宣示效忠，齊聲擁護這名尚未公開露面的新領袖。