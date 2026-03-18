督戰不出國 川普擬延1個月訪陸

美國總統川普原定三月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普十六日表示，由於美國正在打仗，他傾向留在國內，美方已向中國請求延期一個月訪問北京。

川普十六日接受媒體提問時說，美中之間正在討論川習會是否成行；川普說，他樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，美方已向中方請求延遲約一個月；川普表示，他非常期待訪問中國，與中國國家主席習近平見面，雙方關係非常好。

期待川習會 川普否認耍花招

川普說，這沒有什麼花招，事情非常簡單，美國正在打仗，他留在國內非常重要。白宮新聞秘書李維特十六日否認川習會生變，她說川普非常期待訪問，但就是時機的問題，川普最重要的責任是確保史詩怒火行動持續獲得成功，只要有新的訪中日期，白宮就會對外更新。

大陸外交部發言人林劍昨日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持溝通」，至於重新安排的時間表、溝通了哪些問題，林劍僅說「沒有可以提供的訊息」。

美國財政部長貝森特十六日結束與中國國務院副總理何立峰會面，貝森特表示，雙方會面非常順利，美中關係非常穩定，雙方代表在六輪會面後已發展出對彼此的高度尊重。

邀盟友護航 想試探各國態度

川普攻打伊朗進度不如預期導致影響川習會，美方要求盟友派遣軍艦護航油輪卻無人響應，川普表示，美國已經收拾伊朗，但荷莫茲海峽卻遭到挾持，他特別提到日本、南韓和德國，指美國在這些國家都有駐軍，但當美方詢問能否提供掃雷艦時，他們卻說不想涉入美伊衝突。

川普說，許多國家已積極表達準備協助，其實美國有最強大的軍隊，不需要任何國家幫助，但他想要試探各國態度，他同時警告，若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，美軍將擴大打擊伊朗哈格島石油設施，「五分鐘內結束一切」。

美增兵中東 突擊艦抵星外海

彭博報導，歐亞盟友的回應，從審慎觀望、態度冷淡到明確拒絕都有。目前德國、西班牙與義大利皆表態拒絕參與；日本與澳洲也表示不太可能派遣艦艇協助，南韓稱正考慮美方計畫。英國與法國表示，正評估可能採取的行動。

美軍繼續增兵中東。ＣＮＮ報導，以日本佐世保為母港的「的黎波里號」兩棲突擊艦，搭載駐沖繩的陸戰隊遠征支隊兩千兩百人，十一日啟程趕赴中東，十七日已接近新加坡外海。

美軍陸戰隊遠征支隊過去多被用於撤離和兩棲作戰，如突襲和攻擊任務，也具備航空戰力。的黎波里號長度近二六○公尺，排水量四萬五千噸，搭載F-35匿蹤戰機和登陸艇，相當於小型航空母艦。