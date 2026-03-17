防伊朗犯罪集團攻擊 瑞典多城取消「跳火節」慶典

美伊戰爭持續，瑞典安全局（SAPO）警告，伊朗可能透過犯罪集團代理執行攻擊任務，對瑞典的伊朗異議人士造成威脅，為了安全起見，斯德哥爾摩等多座城市取消原訂今天和週末舉行的「跳火節」慶典。

根據官方統計，截至2025年為止，在伊朗出生的瑞典居民共有8萬7292人，是瑞典移民中第5大族群，而有相似語言文化的阿富汗人則排第6名，有6萬8819人，是瑞典重要的移民社群。

每年在波斯新年（Nowruz）前的最後一個星期二，瑞典各大城市都會舉辦「跳火節」（ChaharshanbeSuri）來迎接春天的到來，斯德哥爾摩每年的慶典都能吸引大約2萬人參與。慶典上人們透過跳過火堆以示迴避惡靈、祛病保身，也象徵潔淨身體與靈魂。

今年因為美伊開戰，且戰事持續升高，瑞典安全局警告，伊朗政權可能透過瑞典當地犯罪集團執行攻擊任務，因此瑞典包括首都斯德哥爾摩、哥特堡（Gothenburg）等多處原訂在今天和週末舉行的跳火節慶典因安全考量而取消。

斯德哥爾摩與哥特堡的主辦單位瑞典國家劇院表示，考慮到瑞典安全局對於伊朗流亡人士的安全警告，因為無法確保活動的安全，因此取消兩個城市的跳火節活動。

瑞典安全局雖然沒有特別指出哪些活動會有安全疑慮，但對瑞典電視台（SVT）表示，隨著戰爭升溫，伊朗異議人士的安全風險也隨著升高。

瑞典國家劇院表示，取消這麼大的活動雖然很可惜，每年都有很多人期待一起慶祝，但是這個決定是對的，也希望明年就能再繼續舉辦跳火節的慶典。跳火節對於慶祝波斯新年的伊朗人、阿富汗人與庫德族人來說都很重要。因為跳火節在伊朗被禁止，所以慶祝跳火節當然會有安全疑慮，主辦單位希望避免不必要的風險。

瑞典西南部的城市哈姆斯塔德（Halmstad）也將取消跳火節與波斯新年的慶祝活動。但南部的馬爾默（Malmo）將會如期舉辦，主辦的市政府表示，相信在跟公民社會與警察單位的緊密合作下，活動可以安全舉行。

馬爾默的流亡伊朗人對此有不同看法，有人表示戰事持續，不該慶祝，也擔心慶典上伊朗人可能會出現衝突與意見不一致的狀況；馬爾默市政府禁止參與民眾攜帶政治性旗幟或標示，也讓一些人不以為然而不願參加。

斯德哥爾摩的實體慶祝活動雖然取消，但會在線上舉辦演唱會慶祝跳火節。