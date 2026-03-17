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無法昧良心支持川普打伊朗 美國國家反恐中心主任請辭

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國家反恐中心主任肯特；圖為他2024年10月7日出席在俄勒岡州波特蘭的國會議員選舉辯論會。美聯社
美國國家反恐中心主任肯特；圖為他2024年10月7日出席在俄勒岡州波特蘭的國會議員選舉辯論會。美聯社

美國國家反恐中心主任肯特17日在社群媒體宣布請職，表示他「無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭」。

肯特在社群媒體X張貼寫給川普的辭呈，表示伊朗對美國並未構成迫在眉睫的威脅，美方對伊朗開戰顯然是因為以色列和其在美國勢力龐大的遊說團體壓力。

肯特說，支持川普在2016、2020、2024年3度競選總統時提出的價值和外交政策，這在川普第一任內獲得落實，「你曾理解中東戰爭是陷阱，奪走美國愛國者的寶貴生命，耗盡我國的財富和繁榮」，但去年6月美國空襲伊朗後，已不是如此。

肯特說，身為曾11度被派赴作戰的老兵，以及一名在以色列「製造」的戰爭失去愛妻的丈夫，無法支持將下一代送上戰場作戰並送死，只為了打一場既沒給美國人民帶來任何好處，也無法證明美國人值得為此犧牲的戰爭。

肯特經川普提名後，去年7月獲得聯邦參議院同意出任該職。

美國國務卿魯比歐2日曾說，美方在得知以色列預計對伊朗發動攻擊後，決定採取先發制人行動，以防止伊朗報復美軍，「確實存在迫在眉睫的威脅。我們知道，如果伊朗遭到攻擊，而我們確信他們會被攻擊，那麼他們將立即報復。我們不會坐視不動、等敵方先出手再還擊」。

但川普3日說，下令美軍與以色列聯手空襲伊朗，是因為認為伊朗將率先發動攻擊，「也許是我逼以色列出手。我們當時在和那些瘋子談判，我認為他們會先發動攻擊」。

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