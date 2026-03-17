伊朗持續攻擊波灣國家 阿布達比1人因飛彈殘骸喪命

伊朗持續對波斯灣國家發動攻擊。官方表示，今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，一枚遭攔截飛彈的殘骸墜落，造成一人死亡。同日在科威特則有兩名醫護人員受傷。

法新社報導，在美國、以色列空襲伊朗引發中東戰爭後，波斯灣產油國成為伊朗回應美以空襲的攻擊目標。伊朗當局除鎖定美國資產，也攻擊民用基礎設施。

阿布達比媒體辦公室在社群平台X表示，「防空部隊攔截一枚彈道飛彈後」，殘骸墜落在班尼亞斯（Bani Yas）地區。巴基斯坦大使館隨後證實死者為巴基斯坦公民。

昨天在阿布達比市郊，一名巴勒斯坦人的車輛遭飛彈擊中，導致他喪命。

伊朗不僅攻擊中東各地港口、機場、住宅大樓、飯店與軍事設施，也襲擊波斯灣能源設施。

當地政府表示，今天上午，阿聯東岸的富查伊哈（Fujairah）石油工業區遇襲引發火警，但未造成人員傷亡。

這是當地連續第2天遇襲，知情人士昨天告訴法新社，攻擊導致石油儲存裝卸作業停擺。

在科威特，該國衛生部表示，兩名醫護人員因彈片落在其工作的急診醫療中心而受傷。

另外，法新社記者今天在卡達首都杜哈聽到數次爆炸聲，國防部表示已攔截來襲飛彈。隨後，卡達民防部門表示，工業區發生小火災，未傳出人員傷亡。

而在阿聯城市杜拜，法新社記者聽到3聲爆炸。自戰爭爆發以來，伊朗已朝阿聯發射超過1900枚飛彈與無人機。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）近日表示，美國在中東的基地被用於發動空襲，且有飛彈自阿聯發射並擊中伊朗的哈格島（Kharg Island），但阿聯官員否認相關說法。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）昨天更揚言，將襲擊區域內的美國企業，呼籲員工撤離相關據點。

目前尚不清楚哪些企業會被鎖定，但塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）上週在Telegram公布一份潛在目標清單，其中包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及輝達（Nvidia）等科技巨頭在波斯灣國家的辦公室。