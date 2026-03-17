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稱美國在伊朗行動符合大陸利益 川普愛將：希望中國能表達感謝

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。美聯社
美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。美聯社

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）17日對CNBC表示，美國在伊朗的行動符合中國大陸的利益，希望中國能表達感謝。

哈塞特說：「這是兩國目標一致的一個案例，我們希望全球石油市場保持穩定。當這場戰爭結束時，我相信很快就會結束，他們肯定會坐下來談很多事情，希望屆時中方能表達一些感謝。」

哈塞特表示，人們擔心亞洲可能不會向美國出口那麼多成品油，以應對中東供應的減少，「我們看到一些跡象表明，他們可能正在減少出口，以確保自身能源供應充足。對此我們已有應對方案」。

消息人士上周透露，北京當局已下令煉油廠立即停止3月成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。

哈塞特也說，油輪已開始零星通過荷莫茲海峽。他重申，川普政府認為，對伊朗的軍事行動會持續數周，而不是數月。

他另指出，如有必要，協調石油儲備釋出的量可增加。

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