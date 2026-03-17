中東戰火未歇 以色列稱擊斃伊朗安全首長及民兵指揮官

以色列國防部長卡茲今天表示，伊朗國家安全首長拉里賈尼及準軍事部隊「巴斯杰」的指揮官蘇雷曼尼昨晚均遭擊斃。

法新社報導，如果伊朗當局證實拉里賈尼（AliLarijani）的死訊，這將是自2月28日美國與以色列聯手對伊朗首都德黑蘭發動空襲引爆戰爭、導致時任伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其他領導人死亡以來，最受矚目的刺殺行動。

卡茲（Israel Katz）表示，參謀總長薩米（EyalZamir）通報，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）首長拉里賈尼，以及伊朗強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）「昨晚已遭擊斃」。

他表示，拉里賈尼、蘇雷曼尼「已和主導毀滅計畫的哈米尼，以及所有被從邪惡軸心殲滅的人一同墮入地獄深淵」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布一張他通話的照片，照片說明寫著：「總理尼坦雅胡下令擊殺伊朗政權高層。」

在以色列宣布擊斃拉里賈尼後不久，拉里賈尼的官方社群媒體帳號發布一張他親筆手寫的字條，向本月美國潛艦擊沉一艘伊朗巡防艦時罹難的水兵致敬。

68歲的拉里賈尼被稱為伊朗真正的核心人物，他與哈米尼關係密切，數十年來一直是伊朗核子政策及戰略外交的要角。

戰爭爆發後，他的權力變得更大，新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自從獲任命接替遇害父親以來，尚未公開露面，但拉里賈尼在上週德黑蘭一場親政府集會中被目擊與群眾同行。

在卡茲做上述表示前，以色列軍方稍早宣布，在對德黑蘭的「精準打擊」中，擊斃巴斯杰指揮官蘇雷曼尼。

以色列軍方表示：「昨天，以色列空軍根據以色列國防軍（IDF）情報，鎖定並擊斃在過去6年擔任巴斯杰部隊指揮官的蘇雷曼尼。」

以色列軍方還說，巴斯杰這支伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）麾下的志願部隊，在伊朗近期發生的大規模抗議中，「主導了主要的鎮壓行動」。

伊朗去年底出現空前的大規模反政府抗議行動，今年1月示威抗議潮到達最高點，引發社會動盪。

根據人權團體統計，當時有數以千計的人遭殺害、數以萬計的人被捕。

另外，以色列軍方今天也宣布，在一場對伊朗的空襲中，鎖定攻擊巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PalestinianIslamic Jihad）軍事部門領袖阿卓瑞（Akram al-Ajouri），此人一直住在伊朗，但尚未確認他已死亡。

2023年10月7日，獲伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動前所未見的攻擊，進而引發加薩戰爭。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織是哈瑪斯的盟友，也參與了那次攻擊。