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泰國盼伊朗准航行荷莫茲海峽 擬出口食品換通行

中央社／ 曼谷17日專電
伊朗封鎖荷莫茲海峽，僅開放部分通行，對全球能源造成衝擊。路透
伊朗封鎖荷莫茲海峽，僅開放部分通行，對全球能源造成衝擊。路透

泰國商務部長蘇帕吉表示，目前正向伊朗與其他中東國家協商，透過出口食品和原材料，以換取允許泰國船隻經由荷莫茲海峽，運送塑膠顆粒原料和肥料回國。目前伊朗仍未就此給予回覆。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）今天表示，泰國塑膠顆粒庫存將在4月底耗盡，當局正積極尋求與伊朗及其他中東國家合作，透過出口加工食品和原材料，以換取船隻安全通行，以便將塑膠顆粒及肥料運回國內。

蘇帕吉所指的是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），該海峽是全球重要能源與貨運航道，近來因中東衝突受影響，干擾航運。

她說，「目前塑膠顆粒的進口來源是中東地區，已請求外交部與伊朗協商，允許泰國船隻通行荷莫茲海峽，將貨品運回國內」，並指出，這些貨品是必需品。

目前伊朗尚未對此給予回覆。

曼谷郵報指出，泰國商務部與外交部正進行協商，希望能讓泰國船隻將加工食品與原材料運往中東，並於回程載運塑膠顆粒與肥料返國。

與此同時，泰國多個加油站最近出現排隊人潮，對此，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已多次強調，泰國未面臨能源危機，且石油供應充足，可支撐約96天需求。

泰叻報（Thairath）報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）今天強調，泰國不會出現石油短缺的問題，並透露，政府已與俄羅斯討論採購原油的可能性。

至於是否涉及美國對俄羅斯石油的制裁限制，皮帕表示，相關細節仍有待外交部進一步談判。他認為，鑑於當前的全球危機，部分限制可能鬆綁。

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