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傳2國居間調停盼緩和中東緊張局勢 路透：伊朗最高領袖拒談和

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
伊朗最高領袖穆吉塔巴。圖／路透社
伊朗最高領袖穆吉塔巴。圖／路透社

路透17日報導，傳出有兩個居間調停的國家，向德黑蘭轉達關於緩和緊張局勢，或與美國停火的提議，但一名伊朗高級官員表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴均予以拒絕。

該官員稱，在首次外交政策會議上，穆吉塔巴想報復美國和以色列的立場「非常強硬且嚴肅」，但他未說明穆吉塔巴是否親自出席了會議。 

伊朗前最高領袖哈米尼遭美軍擊斃後，伊朗專家會議隨後推舉其子穆吉塔巴接任最高領袖。不過這位新任領袖始終未曾公開露面，其行蹤與健康狀況也引發外界各種猜測。

另外，17日稍早以色列媒體報導，軍方夜裡對伊朗境內發動空襲，目標鎖定伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani），至於他是否身亡或受傷暫時不得而知。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）似乎證實相關細節。他17日清晨在情勢評估會議中表示：「夜裡達成殲滅重大目標的成就，這可能影響作戰成效和以色列國防軍的任務。」這番話顯然意指以拉里賈尼為目標的這次空襲。

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