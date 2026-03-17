才傳生死未卜…以色列發動夜襲 宣布擊殺伊朗國安委員會首長拉里賈尼

英國廣播公司（BBC）17日報導，以色列國防部長卡茲聲明，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼已被擊殺。

卡茲並說，伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下準軍事組織「巴斯杰」的指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）也被擊殺。

以色列時報稍早引述以國員報導，以色列已在夜間空襲伊朗境內，目標鎖定拉里賈尼。

【中央社／耶路撒冷17日綜合外電報導】

以色列國防部長卡茲今天表示，伊朗國家安全首長拉里賈尼（AliLarijani）已於昨晚「被消滅」，伊朗準軍事部隊「巴斯杰」的指揮官亦遭擊斃。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）在國防部發布的聲明中指出：「我剛接獲參謀總長的最新消息，（伊朗）最高國家安全委員會（SNSC）秘書拉里賈尼，以及伊朗主要鎮壓機構巴斯杰（Basij）的領導人，已於昨晚被消滅。」

美聯社報導，繼2月28日的攻擊造成86歲時任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，最新事件讓伊朗神權統治體系再次失去高層領導人。