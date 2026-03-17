CNN：美國軍艦運送美軍前往中東 已行至新加坡附近

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天的海事追蹤資料顯示，一艘據信搭載數以千計陸戰隊員和海軍士兵前往中東的美國海軍軍艦正在靠近新加坡外海的馬六甲海峽。

根據CNN取得的船舶自動識別系統（AIS）追蹤資料，的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）今天上午航行到南海西南緣，正朝新加坡方向靠近。

美國海軍艦艇通常會關閉AIS應答器，不過在通過諸如新加坡一帶海上交通繁忙水域時則會予以開啟，揭露船舶位置，以確保航行安全。

3位知悉相關部署計畫的官員透露，五角大廈下令駐沖繩的陸戰隊第31遠征支隊（31st MarineExpeditionary Unit）展開部署後，據信由的黎波里號搭載這支2200人快速反應部隊。

CNN已經向美國第七艦隊和第五艦隊提出置評請求。官員向CNN表示，這支部隊被派往中東，但未透露確切部署位置或任務內容。

一個陸戰隊遠征支隊包含4個主要部分：指揮、地面作戰、空中作戰和後勤作戰。這類部隊過去多被用於撤離和兩棲作戰等由艦至岸作業，例如突襲和攻擊任務，此外也具備地面與航空戰力，有些部隊還受過特種作戰訓練。

根據航運網站MarineTraffic.com，一艘「不明美軍軍艦」11日從沖繩出發、穿越南海，今天上午以時速約22英里駛近新加坡。

以日本佐世保為母港的的黎波里號近850英尺長、排水量為4萬5000噸，實質上相當於小型航空母艦，搭載F-35匿蹤戰鬥機、MV-22魚鷹運輸機（MV-22Osprey），以及可協助運送部隊上岸的登陸艇。

的黎波里號是兩棲待命支隊主力，通常還包括兩棲船塢運輸艦紐奧良號（USS New Orleans）和聖地牙哥號（USS San Diego）。不過CNN今天在海事追蹤網站上未能確認這兩艘較小艦艇是否與的黎波里號同行。