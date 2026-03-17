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伊朗新領袖疑是同志？美情報爆料「愛上男老師」 川普反應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。圖／路透
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。圖／路透

美國情報體系近日傳出一項令各界震驚的消息。根據最新情資顯示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）疑似為同性戀者，且這項「個人隱私」據傳早已被他剛過世的父親、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）知悉，甚至曾因此擔憂兒子的接班適任性。美國總統川普在聽取該項簡報時，忍不住露出驚訝神色並當場大笑，認為這項情資極具諷刺意味。

外媒《New York Post》報導，現年56歲的穆吉塔巴於3月8日接替死於空襲的父親，成為伊朗最高權力者。然而，根據三名情報官員向媒體透露，美國間諜機構認為這項指控具有高度可信度，並非單純為了抹黑而散布的假訊息。情資顯示，穆吉塔巴長期與童年時期的導師保持親密關係，甚至有消息指出，他在接受治療期間，曾對醫護人員有過積極的性暗示舉動。

這項消息對伊朗政權而言無疑是枚震撼彈。在擁有9300萬人口的伊朗，同性性行為屬違法，最重可處以死刑，過去甚至曾發生過將同性戀者公開絞刑的案例。諷刺的是，伊朗前總統阿赫馬迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）曾公開宣稱「伊朗沒有同性戀」，如今掌握最高權力的領導人卻傳出此類傳聞，被情報界人士認為是極大的偽善。

事實上，關於穆吉塔巴私人生活的耳語早在伊朗內部流傳。2008年一份被維基解密（WikiLeaks）公開的機密電報就曾提到，穆吉塔巴曾多次前往英國治療不孕或性功能障礙等問題。而他在今年2月28日的空襲中受傷，其妻子與長子則在該次行動中不幸喪生。

雖然美國間諜機構目前尚未取得直接的照片證據，但知情人士強調，這項情資來自「政府受保護最嚴密的來源之一」，且能被呈報至白宮最高層級，顯示美方對此消息有相當程度的信心。目前穆吉塔巴的傷勢恢復情況與具體下落仍不明朗。對於此項報導，白宮方面目前拒絕發表評論。

以色列 伊朗 美國 哈米尼 同性戀

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