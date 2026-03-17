以色列發動空襲 以媒：伊朗安全首長遭鎖定生死未卜

紐約時報16日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的接班路並非外界想像中的順理成章，多名伊朗高層、教士與革命衛隊成員披露，穆吉塔巴原先根本不在接班名單內。然而，在哈米尼遇襲身亡後的權力真空下，有革命衛隊撐腰的穆吉塔巴先在秘密會議中勝出；儘管反對派搬出哈米尼反對世襲的書面遺囑試圖翻案，仍遭軍系強硬派迅速壓下，最後由穆吉塔巴坐上最高領袖大位。紐時形容，整個過程一場宛如影集《權力遊戲》（Game of Thrones）在德黑蘭政權內部真實上演。

2026-03-17 16:28