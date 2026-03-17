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以色列發動空襲 以媒：伊朗安全首長遭鎖定生死未卜

中央社／ 杜拜17日綜合外電報導
伊朗安全首長拉里賈尼。圖／路透社
伊朗安全首長拉里賈尼。圖／路透社

以色列媒體今天報導，軍方鎖定伊朗安全首長拉里賈尼攻擊，他是否身亡或受傷暫時不得而知。伊朗目前尚未針對此一報導內容發表評論。

「以色列時報」（Times of Israel）報導，以色列官員表示，以色列夜裡對伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）首長拉里賈尼（Ali Larijani）為目標。

官員指出，這次攻擊是否造成拉里賈尼身亡或受傷暫不得而知。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）總參謀長薩米（Eyal Zamir）似乎證實相關細節。他今晨在情勢評估會議中表示：「夜裡也達成殲滅重大目標的成就，這可能影響作戰成效和以色列國防軍的任務。」這番話顯然意指以拉里賈尼為目標的這次空襲。

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