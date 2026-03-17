聽新聞
0:00 / 0:00
以色列發動空襲 以媒：伊朗安全首長遭鎖定生死未卜
以色列媒體今天報導，軍方鎖定伊朗安全首長拉里賈尼攻擊，他是否身亡或受傷暫時不得而知。伊朗目前尚未針對此一報導內容發表評論。
「以色列時報」（Times of Israel）報導，以色列官員表示，以色列夜裡對伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）首長拉里賈尼（Ali Larijani）為目標。
官員指出，這次攻擊是否造成拉里賈尼身亡或受傷暫不得而知。
以色列國防軍（Israel Defense Forces）總參謀長薩米（Eyal Zamir）似乎證實相關細節。他今晨在情勢評估會議中表示：「夜裡也達成殲滅重大目標的成就，這可能影響作戰成效和以色列國防軍的任務。」這番話顯然意指以拉里賈尼為目標的這次空襲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。