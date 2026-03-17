美伊戰爭持續 中國大陸向伊朗等4國提供緊急人道主義援助

美伊戰爭持續逾2週，戰事更外溢多個中東國家。中國外交部今天表示，中方決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克4國提供緊急人道主義援助，而中方將繼續盡力促和止戰，避免人道主義危機進一步蔓延。

中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會時，有記者提問，聯合國難民署近日表示，此輪中東地區危機構成重大人道主義緊急事件，受影響難民已達2500萬人，伊朗大量無辜平民傷亡，黎巴嫩約80萬人流離失所，約旦、伊拉克等國受到波及。中方是否考慮向有關國家提供人道主義援助。

林劍表示，當前戰事對伊朗等國家的人民造成深重的人道主義災難，中方對此表示同情，向相關國家的人民表示慰問。

林劍表示，中方決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克4國提供緊急人道主義援助，希望有助緩解當地民眾面臨的人道主義困境。中方將繼續盡努力促和止戰，推動早日恢復地區和平穩定，避免人道主義危機進一步蔓延。

中國外交部長王毅此前在「兩會」（人大、政協）記者會表示，中東的戰爭「是一場本不應該發生的戰爭」，中方主張伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯。