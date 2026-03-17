《權力遊戲》真實上演？伊朗新領袖上位內幕曝 哈米尼遺囑反對世襲也擋不住

紐約時報16日報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的接班路並非外界想像中的順理成章，多名伊朗高層、教士與革命衛隊成員披露，穆吉塔巴原先根本不在接班名單內。然而，在哈米尼遇襲身亡後的權力真空下，有革命衛隊撐腰的穆吉塔巴先在秘密會議中勝出；儘管反對派搬出哈米尼反對世襲的書面遺囑試圖翻案，仍遭軍系強硬派迅速壓下，最後由穆吉塔巴坐上最高領袖大位。紐時形容，整個過程一場宛如影集《權力遊戲》（Game of Thrones）在德黑蘭政權內部真實上演。

知情人士指出，伊朗負責依憲任命最高領袖的專家會議，3月3日召開秘密視訊會議，在戰時緊急啟動接班程序。當時強硬派與溫和派激烈對峙，前者主張延續哈米尼路線，後者則希望推出較能團結內部、並為對美關係降溫的新領袖。

穆吉塔巴背後主要是革命衛隊高層強硬派，包括總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）、戰略人物賈法里（Mohammad Ali Aziz Jaffari）、國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），以及前情報首長塔伊布（Hossein Taeb）等軍系。

反對聲音來自令人意外的哈米尼心腹、國安會首長拉里賈尼（Ali Larijani），還有總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）及部分官員、教士。

溫和派當時主推接班人有前總統羅哈尼（Hassan Rouhani），他屬於中間派，曾在2015年促成與美國的核協議；另一人是何梅尼孫子哈山（Hassan Khomeini）。學者兼法學家阿拉菲（Alireza Aarafi）也被視為折衷人選。

紐時形容，隨著討論推進，專家會議內部對川普與內唐亞胡的憤怒不斷升高，溫和派逐漸失勢。至此，專家會議的教士看似越來越不在意選出帶領伊朗走出嚴重危機的領袖，反而更想要一位像哈米尼殉道的化身，好替他復仇。

在革命衛隊高層力挺下，穆吉塔巴於第一輪投票率先跨過2/3門檻勝出；預計3月4日晨禮時宣布消息。

但消息最終沒有立刻對外發布，拉里賈尼以安全為由出面叫停。隨後溫和派先是質疑3月3日的視訊投票不符憲法，因為相關規定要求專家會議成員親自投票；另一方面又傳出消息稱，穆吉塔巴本人無意接任。

但真正撼動專家會議的，是反對陣營爆料哈米尼生前明確反對家族世襲，哈米尼的2名親近助手，一人是高級軍事顧問，另一人則是其幕僚長海傑齊（Asghar Hejazi），他們甚至出示一份哈米尼的書面遺囑，表明不希望自己的兒子或任何家族成員接班，因為這違背1979年伊斯蘭革命推翻君主體制的精神。這番說法一度震撼專家會議，也讓溫和派試圖推翻原先投票結果。

不過，支持穆吉塔巴的軍系強硬派隨即展開反制。瓦希迪等高層要求專家會議盡快完成最終表決。塔伊布更逐一致電88名成員，遊說支持穆吉塔巴。

專家會議3月8日再度召開視訊會議，一些人主張應尊重哈米尼的遺願；另一些人則認為，憲法並未要求他們依照前任的遺願作決定，他們有權獨立判斷。最後所有人都同意，戰時程序允許視訊投票被視為合法有效。每位教士將一個名字寫在紙上，折好後放入信封，再以蠟封口。接著由信差親手把選票送到負責計票與驗票的委員會。

最終，穆吉塔巴拿下88票中的59票，正式跨過法定門檻，坐上最高領袖大位。

雖然這個結果距離一致支持還很遠，但國營媒體當晚仍宣布他接班，各派系也迅速轉向表態祝賀、宣示效忠，連先前曾試圖阻撓的人都跟著歸隊。至少表面上，伊朗建制派已齊聲擁護這名尚未公開露面的新領袖。