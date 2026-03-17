川普自誇唯一敢打伊朗 稱某前總統私下後悔未開戰

美國總統川普今天表示，他從一位前總統那裡得到了一種類似於「告解」的說法，川普指出，這位前總統在一次私下對話中，對於沒有像川普過去兩週那樣攻擊伊朗表示後悔。

但在世的3位民主黨籍和1位共和黨籍前總統的代表都表示，他們近期都沒有與川普接觸過。

當記者追問是哪位前總統時，川普拒絕透露姓名，稱他不想「讓他難堪」。

這位共和黨籍總統最初是在甘迺迪中心（KennedyCenter）董事會會議開場時，在關於伊朗戰爭的長篇談話中談到此事。川普是董事會的主席，並在白宮主持這次會議。

他重申，伊朗幾十年來一直是對美國的威脅，但他說自己是唯一有勇氣對此事採取行動的總統。

他說：「47年來，沒有一位總統願意做我正在做的事，他們早該這麼做了。那樣會容易得多。沒有一位總統想這麼做。」

川普繼續說道：「我曾和某位總統談過，我其實還蠻喜歡他的，一位過去的總統，一位前總統。他說，『我真希望我當時有這麼做，我真希望我做了』，但他們沒做，而我正在做。」

當被問及他與哪位前總統交談過時，川普說：「我不能告訴你們。我不想讓他難堪。這對他的事業會非常不利，儘管他已經沒有事業了。」

前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W.Bush）、歐巴馬（Barack Obama）及拜登（JoeBiden）的代表均表示，近期未與川普交談。由於未獲授權討論前總統的私人對話，這些代表均要求匿名。

在被告知沒有任何一位前總統表示近期曾與川普交談後，白宮未立即回應置評請求。

美聯社報導，川普一直對拜登和歐巴馬持極度批評的態度，常說拜登是「我國史上最糟糕的總統」，並指責歐巴馬就伊朗核武問題談判達成了一項「糟糕的協議」；川普在他第一個總統任期內退出了這項協議。

但川普最近對柯林頓發表了同情的言論，稱柯林頓因與被定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）的友誼而被國會傳喚作證，這件事讓他「感到困擾」。

川普2月4日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示：「我喜歡比爾．柯林頓。我現在仍然喜歡比爾．柯林頓。我喜歡他對我的態度。我認為他懂我，他理解我。」