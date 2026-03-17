川普的「意外」說遭打臉！美官員爆料：戰前都警告過了

以色列i24news頻道報導，英媒每日電訊報取得經核實的外洩錄音檔披露，外界一度盛傳已在空襲中身亡的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）逃過一劫，在美以聯合空襲哈米尼官邸前幾分鐘，他剛好走出建物到花園，因而驚險撿回一命。

2026-03-17 12:47