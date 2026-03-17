與主辦國交戰 伊朗爭取世界盃賽事從美移師墨西哥

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）今天表示，鑒於對選手人身安全的擔憂，伊朗正與國際足球總會（FIFA）商討，將伊朗在本屆世界盃的部分賽事從美國移至墨西哥舉行。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）上週表示歡迎伊朗參賽，但也暗示「為了他們自身生命與安全」，他們或許並不適合在美國比賽。

塔吉在伊朗駐墨西哥大使館的社群平台X帳號發文表示：「當川普明確表示無法確保伊朗國家隊的安全時，我們絕對不會前往美國。」

他說：「我們正與FIFA協商，希望能將伊朗的世界盃比賽移至墨西哥舉行。」

FIFA暫未回應置評請求。

這屆世界盃預定於6月11日在美國、加拿大與墨西哥登場，伊朗原訂在美國加州洛杉磯（Los Angeles）進行兩場分組賽，在美國華盛頓州西雅圖（Seattle）比一場。

然而，由於伊朗與美國處於戰爭狀態，外界日益懷疑伊朗是否參賽。

伊朗體育部長上週表示，在美國與以色列聯合對伊朗發動空襲並導致伊朗最高領袖遇害後，伊朗國腳們將無法參加本屆賽事。

若伊朗正式退出，這將是現代以來首次有球隊退出世界盃，FIFA將面臨緊急尋找替代球隊的壓力。

亞洲足球聯盟（AFC）今天則表示，尚未接獲伊朗將退出本屆賽事的通知。

亞足聯秘書長約翰（Windsor John）在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）受訪時表示：「到頭來，是否參賽的決定權在伊朗足協。截至今天為止，（伊朗）足協給我們的回覆是他們會參加世界盃。」