這非我們的戰爭 英歐群起對川普要求派艦說不

隨對伊朗戰事進入第3週，美國總統川普要求各國派兵參與打通荷莫茲海峽。然而當前歐洲與英國都以「這不是我們的戰爭」為由拒絕，讓川普十分感冒。

當前美國與以色列對伊朗戰爭，讓歐洲兩難。袖手旁觀任油價飆升會破壞經濟成長，激起底層忙於生計的民眾不滿；但若加入軍事行動恐越捲越深，且恐淪為伊朗及代理勢力恐攻目標。

法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天

在與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）Jetten）共同舉行的記者會上表示，美國與以色列對伊朗發動的中東戰爭「不是北約的事」，德國不會參與軍事行動，也不會派艦前往荷莫茲海峽，但支持循外交努力避免衝突升高。

梅爾茨說：「從頭到尾都很清楚，這場戰爭不是北約的事。美國與以色列在發動這場戰爭之前，並未與我們協商」還說正因從未共同決定是否介入，「任何德國在軍事上的可能貢獻自然難以成為議題」。

川普14日呼籲包括中、韓、法、英在內的各國協助確保荷莫茲海峽（Hormuz Strait）航行安全。伊朗已宣布對美國及其盟國船隻關閉此水道。

梅爾茨明確排除德國向荷莫茲海峽派艦的可能。他說：「只要戰爭持續，我們就不會以軍事手段參與確保荷莫茲海峽航行自由的行動。」

德國政府發言人科內留斯（Stefan Kornelius）稍早也表示，這場戰爭「與北約無關」，稱北約是一個領土防衛聯盟，目前缺乏派兵授權。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在另一場簡報時也表示，德國不會軍事參與，但支持以外交努力確保荷莫茲海峽航行安全。

佩斯托瑞斯說：「我們面對的是個並非由我們引發的局勢…這場戰爭是在沒有任何協商情況下開始。」

紐約時報指出，英國首相施凱爾（Keir Starmer）堪稱大西洋彼岸最急於討好川普者之一，然而他在今天一場記者會重申，英國不會捲入這場與伊朗的大範圍戰爭，還說「這不會、也從未被設想為一項北約任務」。

本月稍早，法國總統馬克宏表示支持派法國海軍艦艇護送油輪穿越荷莫茲海峽的構想，但前提是戰必須先停止。

英國前國防參謀長卡特（Nick Carter）在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，北約部隊加入美國與以色列對伊朗的戰爭並不恰當，直言北約的成立是一防禦性聯盟，「不是為讓某個盟國選擇自行發動一場戰爭然後要求其他所有人跟進」。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）15日在國內電視節目上表示，義大利沒有參與在荷莫茲海峽的軍事行動，還說義大利跟法國「從未表示要派軍艦參與打通荷莫茲海峽航道，也沒有任何歐洲國家說要派艦」。

在各成員國外長於布魯塞爾開會商討應對中東局勢前，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）表示維持荷莫茲海峽暢通符合歐盟利益，因此將討論歐洲可採取哪些相關行動。

然而在會後卡拉斯改口，稱歐盟不會把現有在紅海護航的「盾牌行動」（Operation Aspides）擴大至荷莫茲海峽。

卡拉斯說：「歐洲利益的確直接受影響，但這不是歐洲的戰爭，至少目前為止，我們無意變更盾牌行動的任務授權。」

川普15日接受英國「金融時報」訪問時已講白，如果歐洲國家不加入美國行列、協助打通全球能源要道的荷莫茲海峽，「會對北約的未來非常不利」。

川普今天在白宮一場活動時再度抱怨，一些歐洲領袖沒對美國為保護歐陸所做的一切表達應有感激，「我認為我們會得到一些幫助，但我也認為，我們會對某些國家感到失望。我會讓你們知道都是哪些國家」。

川普語帶嘲諷說：「40年來我們一直在保護你們，而你們卻吝於介入。我一直大力批評美國保護他國，因為我知道我們保護他們，但若有天我們需要幫助時，他們不會站在我們這邊。這件事我很早就知道了。」