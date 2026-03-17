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伊朗革命衛隊點名15家美國企業！預告中東據點將成攻擊目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊16日再度發出警告，點名中東地區15家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要分布在阿拉伯聯合大公國與約旦。圖/擷自@@DropSiteNews在X的照片
伊朗革命衛隊16日再度發出警告，點名中東地區15家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要分布在阿拉伯聯合大公國與約旦。圖/擷自@@DropSiteNews在X的照片

每日郵報報導，伊朗革命衛隊（IRGC）16日再度發出警告，點名中東地區15家與美國企業相關的機構為潛在攻擊目標，據點主要分布在阿拉伯聯合大公國與約旦，並要求相關員工盡速撤離。革命衛隊揚言，這些設施將在未來幾小時內成為攻擊目標。

根據美國非營利調查新聞網站Drop Site News在社群X公布的聲明內容，革命衛隊警告，美方應撤離清單所列區域內所有與美國有關的產業，住在由美國持股工廠附近的民眾也應離開，以免遭到波及。

總部位於倫敦的新聞監測機構MEMO引述土耳其安納杜魯新聞社報導，聲明寫道：「這些產業將在接下來幾小時內成為攻擊目標」。革命衛隊並強調，這項警告是針對美國在中東的產業布局所發出。

革命衛隊成員間流傳一張清單，列出15家可能受影響的美國企業及具體辦公地點，其中包括埃克森美孚（ExxonMobil）、波音（Boeing）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）等。

以色列 伊朗 美國

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