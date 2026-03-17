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中國工人宿舍附近遇飛彈襲擊 中駐以使館發安全提醒

中央社／ 台北17日電

中東戰火持續，中國駐以色列大使館今天發布安全提醒表示，在以色列務工的中國工人宿舍附近遭到飛彈襲擊，未造成人員傷亡；「目前看，戰爭仍將延續較長時間」，使館已開放轉移撤離登記。

據中國駐以色列大使館微信公眾號消息，「以色列盧德地區一中國工人宿舍附近近日遭導彈襲擊，彈片穿透牆壁對室內電器造成破壞，所幸當時大部分工人外出上工，未造成人員傷亡」。

中國使館稱，盧德地區緊鄰機場，遭受飛彈、火箭彈、無人機襲擊的風險極高。提醒在以色列中國公民以生命安全為重，切勿麻痺大意，盡快從重要基礎設施和軍事敏感地區轉移避險，盡快從臨近機場、周邊較為荒僻的住處轉移避險。

中國駐以色例使館還表示，目前看來，戰爭仍將延續較長時間。使館已經開放轉移撤離登記，再次提醒在以中國公民關注。

以色列 伊朗

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