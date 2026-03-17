快訊

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6實用功能一次看

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

不明彈道武器擊中阿曼灣外海油輪 未傳人員傷亡

中央社／ 杜拜17日綜合外電報導

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天清晨表示，一枚「不明彈道武器」擊中了一艘停泊在阿曼灣（Gulf of Oman）外海的油輪，所幸無人傷亡。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，UKMTO在社群平台X發文指出：「一艘油輪通報在下錨停泊期間遭到不明彈道武器擊中。」

該油輪是昨天深夜在阿曼灣，距離阿拉伯聯合大公國重要石油港口富查伊哈（Fujairah）以東23海里處遭到擊中，並造成輕微結構損傷。

掌管該地區的航運主管機關表示，事件未造成船員受傷或環境破壞。

富查伊哈是繞過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的關鍵石油出口路線，而自美國與以色列聯手空襲伊朗，引發伊朗對區域多國發動報復以來，荷莫茲海峽已實際被封鎖。富查伊哈石油終端港及鄰近的富查伊哈石油產業區（FOIZ）多次成為伊朗攻擊目標。

富查伊哈當地機構今天表示，因無人機攻擊導致當地石油產業區發生火災，相關單位正積極搶救控制。

根據UKMTO先前數據，昨天遇襲的這艘油輪，為戰爭爆發以來，在阿拉伯海灣、荷莫茲海峽及阿曼灣一帶通報事件的第21艘船舶。

以色列 石油 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第17天…以軍猛轟德黑蘭 最新發展一次看

開戰後首艘陸油輪繞道紅海 220萬桶原油4月初運抵福建

船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

9.27萬噸液化石油氣將抵 印度外交部：非利益交換

相關新聞

影／伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

以色列i24news頻道報導，英媒每日電訊報取得經核實的外洩錄音檔披露，外界一度盛傳已在空襲中身亡的伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）逃過一劫，在美以聯合空襲哈米尼官邸前幾分鐘，他剛好走出建物到花園，因而驚險撿回一命。

中東戰爭第17天…以軍猛轟德黑蘭 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第17天，以色列軍方表示，已在伊朗首都德黑蘭發動「大規模打擊」；美國總統川普呼籲盟國協助確保荷莫茲海峽安...

美暫允伊朗油輪出海 川普欲奪伊石油外銷樞紐

國際油價隨伊朗戰事持續飆升。美國財長貝森特今天受訪表示，美國允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽；有消息稱美國總統川普有意奪下伊朗...

延誤11小時！杜拜機場返台航班延誤 旅客目睹燃料槽冒濃煙

杜拜機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾今天說，目睹天空亮紅光、燃料槽冒濃煙，很開...

波灣國家態度轉變？敦促美別停手 防伊朗再威脅荷莫茲 卻仍拒參戰

路透引述多名波灣國家消息人士與外交官報導，雖然區域國家起初反對對伊朗開戰，但隨著伊朗本月以飛彈與無人機攻擊波灣六國的機場、石油設施與商業中心，並干擾荷莫茲海峽航運，部分國家正敦促華府勿半途而廢，避免讓伊朗仍保有威脅荷莫茲海峽的能力。

中東世界的重塑：以色列如何成為秩序建構者？

2月28日，以色列以「預防性打擊」（pre-emptive attack）為由，率先轟炸伊朗。隨後，美國加入對伊朗的空襲行動。不久，川普總統召開記者會，譴責伊朗發展核子武器對中東區域構成威脅，並公開點名伊朗最高領導者哈米尼（Ali Khamenei）為史上最邪惡的人之一。同時呼籲伊朗人民站出來，推翻這個壓迫人民的政權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。