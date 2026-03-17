不明彈道武器擊中阿曼灣外海油輪 未傳人員傷亡

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天清晨表示，一枚「不明彈道武器」擊中了一艘停泊在阿曼灣（Gulf of Oman）外海的油輪，所幸無人傷亡。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，UKMTO在社群平台X發文指出：「一艘油輪通報在下錨停泊期間遭到不明彈道武器擊中。」

該油輪是昨天深夜在阿曼灣，距離阿拉伯聯合大公國重要石油港口富查伊哈（Fujairah）以東23海里處遭到擊中，並造成輕微結構損傷。

掌管該地區的航運主管機關表示，事件未造成船員受傷或環境破壞。

富查伊哈是繞過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的關鍵石油出口路線，而自美國與以色列聯手空襲伊朗，引發伊朗對區域多國發動報復以來，荷莫茲海峽已實際被封鎖。富查伊哈石油終端港及鄰近的富查伊哈石油產業區（FOIZ）多次成為伊朗攻擊目標。

富查伊哈當地機構今天表示，因無人機攻擊導致當地石油產業區發生火災，相關單位正積極搶救控制。

根據UKMTO先前數據，昨天遇襲的這艘油輪，為戰爭爆發以來，在阿拉伯海灣、荷莫茲海峽及阿曼灣一帶通報事件的第21艘船舶。