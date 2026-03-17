中東戰爭第17天…以軍猛轟德黑蘭 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第17天，以色列軍方表示，已在伊朗首都德黑蘭發動「大規模打擊」；美國總統川普呼籲盟國協助確保荷莫茲海峽安全，但歐洲大國對此反應冷淡。

以下是法新社彙整中東戰爭的最新發展。

●美以動向

美國軍方發言人今天表示，自美國和以色列對伊朗開戰以來，已有約200名美國軍事人員在中東地區的7個國家受傷。

美國總統川普要求盟友協助確保荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的安全，但歐洲大國對於可能採取行動以重新開放這條重要水道的提議反應冷淡。荷莫茲海峽目前因美以攻擊而遭伊朗封鎖。

川普批評各國對他的呼籲反應冷淡，要求各國迅速並積極參與。荷莫茲海峽正常情況下承載全球1/5的原油運輸。

川普表示，他不清楚伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）是否仍在世，並補充說華府不知道可以與德黑蘭的什麼對象進行談判。

川普在白宮告訴記者：「我們不知道…他（穆吉塔巴．哈米尼）是生是死。」

在以色列方面，軍方當地時間17日表示，已在伊朗首都德黑蘭（Tehran）發動「大規模打擊」，並開始攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的「真主黨」（Hezbollah）目標。

在美以擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，真主黨於3月2日攻擊以色列，黎巴嫩因此被捲入中東戰爭。

真主黨稱昨天發動一波攻擊，目標是以色列北部城市納哈瑞雅（Nahariya），以色列急救人員報告稱當地有一名男子受傷。

以色列警方表示，他們在耶路撒冷（Jerusalem）舊城（Old City）的聖地發現飛彈和攔截彈的碎片，包括艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）和聖墓教堂（Churchof the Holy Sepulchre）附近區域。

警方表示：「在最近從伊朗向耶路撒冷發射的飛彈攻勢中，城市上空發生了數次攔截。」

在以色列部隊於黎巴嫩執行地面行動之際，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）告訴法新社，歐洲應支持以色列對抗真主黨。

赫佐格說：「歐洲現在應該支持任何根除真主黨的行動。」

另一方面，隨著波斯傳統新年諾露茲節（Nowruz）即將到來，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）向伊朗人民致上祝福。

尼坦雅胡說：「今年的這個節日有著特殊意義…我藉這個機會祝願各位諾露茲節快樂，一個自由之年。一個為你們所有人帶來希望的新開始。」

●伊朗動向

伊朗今天在聯合國矢言，絕不屈服於「無法無天的侵略」，並稱伊朗9000萬公民正因美國和以色列的攻擊而處於「嚴重危險」之中。

伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼（Ali Bahreini）對聯合國人權理事會表示：「關於伊朗最緊迫也最基本的人權問題，是9000萬人民的生命受到迫在眉睫的威脅。在魯莽的軍事侵略陰影下，他們的生命處於立即且嚴重的危險之中。」

而自中東戰爭爆發以來，伊朗持續對阿拉伯聯合大公國發動攻擊，擾亂了商業航空旅行，並鎖定荷莫茲海峽兩岸的能源設施。

這些攻擊已對這個富產石油、同時也是國際旅遊樞紐的國家造成巨大的經濟壓力。

●油價股匯動態

隨著油價回落，全球股市大多走高。投資人目前正密切關注因戰爭遭受嚴重干擾的荷莫茲海峽。

國際基準指標布倫特原油價格下跌2.8%，來到每桶100.21美元；美國主要指標西德州中級原油則下跌5.3%，來到每桶93.50美元。

●其他國家及組織

在伊拉克，安全官員告訴法新社，巴格達（Baghdad）一處民宅遭飛彈擊中造成4人喪生，初步報告顯示其中兩名受害者是親伊朗組織的「伊朗顧問」。

此外，一架無人機昨天在巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone）引燃一家外國使節經常光顧的豪華飯店，不久後，防空系統成功阻止了一次針對美國大使館的火箭攻擊。

伊拉克安全官員表示，美國駐巴格達大使館當地時間17日凌晨遭到無人機與火箭攻擊，「3架無人機和4枚火箭攻擊了大使館，至少有1架無人機墜毀在使館區域內」。

伊拉克石油部發言人告訴法新社，昨天晚間，兩架無人機攻擊了伊拉克南部一個主要油田，這是4天內的第2次攻擊。

石油部發言人巴佐恩（Saheb Bazoun）說，馬傑努恩（Majnoon）油田「遭到兩架無人機攻擊，其中一架擊中一座電信塔」，並補充說沒有造成損害。

而伊拉克強大的武裝團體「真主黨旅」（KataebHezbollah）表示，高階安全指揮官阿布（Abu Ali al-Askari）已身亡，但未提供相關具體情況。

伊拉克長期以來一直是美國和伊朗的代理人戰場，在被捲入這次中東戰爭後，針對獲伊朗支持團體的攻擊頻傳，這些團體則宣稱每天對美國在伊拉克及中東地區的利益發動攻擊。

在阿拉伯聯合大公國，當局表示，無人機攻擊導致阿聯一個主要油田發生火災。與此同時，伊朗持續對整個波斯灣地區進行無人機和飛彈攻擊。

阿布達比當局表示，他們仍在應對沙赫（Shah）油田的火災，目前尚未通報人員傷亡。

一名知情人士告訴法新社，在設施反覆遭受攻擊後，阿聯國營能源巨擘阿布達比國家石油公司（ADNOC）已暫停在富查伊哈（Fujairah）設施的儲油槽進行石油裝載作業。

富查伊哈是一個主要港口的所在地，伊朗的攻擊已多次鎖定當地儲油槽。

而在以色列軍隊宣布已在黎巴嫩展開有限地面行動後，真主黨表示，他們在至少3個黎巴嫩邊境城鎮攻擊了以色列部隊和車輛。

黎巴嫩當局表示，自3月2日以色列與真主黨爆發戰爭以來，已有超過100萬人登記為流離失所者。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）警告，以色列在黎巴嫩的地面攻勢是一個「錯誤」，將「進一步加劇黎巴嫩本已高度緊張的人道主義局勢」。

梅爾茨說：「我們緊急呼籲我們的以色列朋友：不要走上這條路，這將會是一個錯誤。」