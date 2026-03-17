波斯灣國家陷戰略兩難：促美削弱伊朗又憂戰火擴大

3名波斯灣消息人士表示，波灣阿拉伯國家先前並未要求美國與伊朗開戰，但許多國家現在敦促美國不要半途而廢，以免讓伊朗保有能力，威脅波灣石油生命線及依賴它的各國經濟。

與此同時，這些消息人士及5位西方和阿拉伯外交官表示，華盛頓正向波灣國家施壓，要求它們加入美以戰爭。據其中3人透露，總統川普希望展示地區對該行動的支持，以增強其國際合法性及國內支持。

沙烏地阿拉伯「波斯灣研究中心」（Gulf ResearchCenter）負責人、熟悉政府思維的沙吉（AbdulazizSager）表示：「波斯灣地區普遍認為，伊朗已經跨越與每個波斯灣國家的每一條紅線。」

他說：「起初我們為他們辯護並反對戰爭，但一旦他們開始針對我們發動襲擊，他們就變成了敵人。」

●伊朗攻擊6個波斯灣國家

德黑蘭已經展示其打擊能力，使用飛彈與無人機攻擊6個波斯灣國家的機場、港口、石油設施和商業中心，同時干擾經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。該海峽是全球約1/5石油運輸的動脈，也是支撐波斯灣經濟的關鍵通道。

這些攻擊加深了波斯灣國家的擔憂：如果讓伊朗保有重要的進攻武器或軍備製造能力，可能會讓其在緊張局勢升高時，更肆無忌憚地挾持該地區的能源生命線。

隨著戰爭進入第3週，美以空襲加劇，伊朗向整個波斯灣地區的美軍基地與民用目標發射攻擊，波斯灣消息人士表示，各國領導層的主流立場非常明確：川普應該全面削弱伊朗的軍事能力。

這名消息人士說，另一種選擇就是長期生活在威脅之下。若不大幅削弱伊朗，它將繼續勒索整個地區。

以什葉派穆斯林為主的伊朗通常對其遜尼派阿拉伯波斯灣鄰國抱有極大的懷疑，因為後者是美國的親密盟友並設有美軍基地，儘管伊朗與卡達和阿曼的關係通常不那麼緊張。

多年來，伊朗及其地區盟友被控攻擊波斯灣能源設施，其中最著名的是2019年對沙烏地阿拉伯阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）設施的攻擊，該攻擊使沙烏地石油產量減半並震動能源市場；伊朗否認對此負責。

對波斯灣領導人來說，無所作為現在是更大的風險。

伊朗本月攻擊所造成的影響遠遠超過具體的物質破壞，不僅干擾石油流通，也損害了波斯灣國家多年來辛苦建立的穩定與安全形象，這種形象一直是這些國家推動擴大貿易與旅遊、並逐步減少對化石燃料出口依賴的重要基礎。

沙吉表示：「如果美國人在任務完成前撤出，我們將不得不獨自面對伊朗。」

●波斯灣擔心引發更大規模戰爭

白宮回應這些擔憂時表示，美國正在「摧毀（伊朗）發射這些武器或製造更多武器的能力」，並稱川普正與中東夥伴「保持密切聯繫」。

在波斯灣國家中，只有阿拉伯聯合大公國作出回應。該國表示，「不尋求捲入衝突或局勢升級」，但有權「採取一切必要措施」來保護其主權、安全與領土完整並確保居民安全。

地區消息人士表示，任何單一波斯灣國家的單獨軍事行動目前都不在考慮之列，因為只有集體介入才能避免讓個別國家單獨承受報復風險。

此外，各國之間仍缺乏共識。波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6個成員巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼和阿聯至今只舉行過一次線上會議，且尚未召開阿拉伯峰會來討論協調行動。

波斯灣各國領導人仍深恐引發更大範圍、不可控的戰火。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週表示，波斯灣盟友「正在進一步加強行動」，願意「採取進攻行動」，同時已與華盛頓就集體一體化防空開展合作，但並未具體說明他們還可能採取哪些行動。

阿聯高級官員表示，在伊朗指稱美軍利用阿聯領土攻擊伊朗主要石油出口終端哈格島（Kharg Island）之後，阿聯選擇保持克制。

但沙吉表示，沙烏地阿拉伯作為伊朗在地區影響力上的主要對手，如果伊朗越過紅線，例如攻擊主要石油設施或海水淡化廠，或造成重大傷亡，沙烏地阿拉伯可能被迫進行報復。

「在這種情況下，沙烏地阿拉伯將別無選擇，只能進行干預。」

他表示，利雅德仍會努力調整任何回應的強度，以避免衝突進一步升級。

●波斯灣的戰略困境

倫敦政經學院（LSE）的傑吉斯（Fawaz Gerges）表示，核心問題在於波斯灣阿拉伯國家面臨戰略困境：即如何在平衡伊朗襲擊的直接威脅，與被捲入由美以領導的戰爭這一更大風險之間取得平衡。

他表示，加入該行動對增強華盛頓的軍事優勢幫助不大，卻會大幅增加遭受伊朗報復的風險，因此它們採取的是「計算過的克制」：在不進入波斯灣國家既未發起也無法控制的戰爭的前提下，捍衛主權並釋放紅線信號。

目前，伊朗的籌碼顯而易見，它實際上一直在決定哪些船隻可以通過海峽，該地區沒有任何國家認為這是可以接受的。

普林斯頓大學（Princeton University）近東研究教授海克爾（Bernard Haykel）表示：「現在伊朗已經證明它可以關閉荷莫茲海峽，波斯灣面臨的是本質上不同的威脅，如果不處理，這將成為長期危險。」