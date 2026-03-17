快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」 不甩川普報復警告

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

聽新聞
0:00 / 0:00

美暫允伊朗油輪出海 川普欲奪伊石油外銷樞紐

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

國際油價隨伊朗戰事持續飆升。美國財長貝森特今天受訪表示，美國允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽；有消息稱美國總統川普有意奪下伊朗石油出口樞紐的哈格島，扼殺德黑蘭經濟。

正在巴黎與中國進行貿易談判的貝森特（ScottBessent）接受CNBC新聞網節目訪問時說：「伊朗的船其實已能駛出（海峽），我們允許這種情況，以便為世界其他地區供貨。」

荷莫茲海峽交通雖因美國與以色列攻擊伊朗而近乎停擺，但伊朗目前仍持續透過海峽每天輸出約150萬桶石油。

貝森特表示，在美國與盟國開始為商船護航前，能通過荷莫茲海峽的油輪數應會增加。

貝森特說：「我們認為伊朗方面自然會放行一些船隻，目前我們對此沒有意見，好維持全球石油供應。」他說向印度供油的油輪已通過海峽，部分中國船隻也正在離開波斯灣。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油貿易航線之一。在美國與以色列2月28日對伊朗開戰前，全球約20%石油供應需經過這條狹窄水道；開戰以來國際油價已上漲約40%，國際能源總署（IEA）預估，本月全球石油供應每天恐少800萬桶。

美國Axios新聞網指出，在伊朗仍掌控荷莫茲海峽的情況下，川普準備對伊朗石油出口樞紐的哈格島（Kharg Island）加壓。

川普13日表示，美軍已轟炸哈格島上的軍事目標，但沒摧毀石油設施；但他今天告訴媒體，他正考慮對哈格島發動進一步打擊。

哈格島位於荷姆茲海峽西北方向約483公里處，距離伊朗西南部海岸約25公里，全島總面積約20平方公里，是一個具有戰略地位的石油端點，經手伊朗約90%的原油出口。攻擊島上石油輸出相關設施能封殺伊朗大部分石油出口能力。

一名美方官員向Axios透露，川普對直接奪取哈格島的構想頗感興趣，因為這基本等同於切斷德黑蘭的資金來源，能直接擊垮伊朗政權的經濟命脈。

然而奪島勢必引發伊朗報復性打擊，可能殃及整個波斯灣鄰近國家的石油設施與輸油管線，尤其是沙烏地阿拉伯。

這名美方官員說：「風險是很高，但回報也很大。總統目前還沒走到那一步，還不能肯定他一定會怎麼做。」

貝森特 以色列 伊朗

延伸閱讀

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

伊朗戰事延燒進一步推升油價 亞股跌多漲少

伊朗外長：除了美以及其盟國 所有船隻可通過荷莫茲海峽

伊朗石油樞紐遇襲 油價看漲 專家預測原油上看150美元

相關新聞

中東世界的重塑：以色列如何成為秩序建構者？

2月28日，以色列以「預防性打擊」（pre-emptive attack）為由，率先轟炸伊朗。隨後，美國加入對伊朗的空襲行動。不久，川普總統召開記者會，譴責伊朗發展核子武器對中東區域構成威脅，並公開點名伊朗最高領導者哈米尼（Ali Khamenei）為史上最邪惡的人之一。同時呼籲伊朗人民站出來，推翻這個壓迫人民的政權。

影／美駐伊拉克大使館又遇襲！美軍火箭彈攔截畫面曝 知名飯店也遭殃

伊拉克首都巴格達市中心、使館林立的綠區內一家知名飯店16日遭無人機攻擊；另外，美國駐巴格達使館17日凌晨遭2枚火箭彈襲擊，該使館附近已啟動防空系統成功攔截。兩起事件尚未傳出傷亡通報，也未有組織宣稱作案。

美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域

美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕，美國總統川普不滿盟友忘恩負義。讀賣新聞報導，日本首相高市早苗15日明確表示無法依據《自衛隊法》派護衛艦在荷莫茲海峽護送民間船隻，但政府正在研議，以情報蒐集為名義將艦艇派往周邊海域，待戰事結束後再讓艦艇進入荷莫茲海峽。

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

美國有線電視新聞網（CNN） 16日引述美國官員與知情人士報導，伊朗外交部長阿拉奇近日主動聯繫川普中東特使威科夫，盼恢復外交談判推動停火，但美國總統川普指示團隊，目前沒有談判意願。白宮官員稱部分原因是華府無法確定現在新任最高領袖是否真正掌權。另外，阿拉奇事後發文否認主動接觸美方，稱自己最後一次與美方溝通是在戰爭爆發前。

美暫允伊朗油輪出海 川普欲奪伊石油外銷樞紐

國際油價隨伊朗戰事持續飆升。美國財長貝森特今天受訪表示，美國允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽；有消息稱美國總統川普有意奪下伊朗...

延誤11小時！杜拜機場返台航班延誤 旅客目睹燃料槽冒濃煙

杜拜機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾今天說，目睹天空亮紅光、燃料槽冒濃煙，很開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。