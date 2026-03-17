美暫允伊朗油輪出海 川普欲奪伊石油外銷樞紐

國際油價隨伊朗戰事持續飆升。美國財長貝森特今天受訪表示，美國允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽；有消息稱美國總統川普有意奪下伊朗石油出口樞紐的哈格島，扼殺德黑蘭經濟。

正在巴黎與中國進行貿易談判的貝森特（ScottBessent）接受CNBC新聞網節目訪問時說：「伊朗的船其實已能駛出（海峽），我們允許這種情況，以便為世界其他地區供貨。」

荷莫茲海峽交通雖因美國與以色列攻擊伊朗而近乎停擺，但伊朗目前仍持續透過海峽每天輸出約150萬桶石油。

貝森特表示，在美國與盟國開始為商船護航前，能通過荷莫茲海峽的油輪數應會增加。

貝森特說：「我們認為伊朗方面自然會放行一些船隻，目前我們對此沒有意見，好維持全球石油供應。」他說向印度供油的油輪已通過海峽，部分中國船隻也正在離開波斯灣。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油貿易航線之一。在美國與以色列2月28日對伊朗開戰前，全球約20%石油供應需經過這條狹窄水道；開戰以來國際油價已上漲約40%，國際能源總署（IEA）預估，本月全球石油供應每天恐少800萬桶。

美國Axios新聞網指出，在伊朗仍掌控荷莫茲海峽的情況下，川普準備對伊朗石油出口樞紐的哈格島（Kharg Island）加壓。

川普13日表示，美軍已轟炸哈格島上的軍事目標，但沒摧毀石油設施；但他今天告訴媒體，他正考慮對哈格島發動進一步打擊。

哈格島位於荷姆茲海峽西北方向約483公里處，距離伊朗西南部海岸約25公里，全島總面積約20平方公里，是一個具有戰略地位的石油端點，經手伊朗約90%的原油出口。攻擊島上石油輸出相關設施能封殺伊朗大部分石油出口能力。

一名美方官員向Axios透露，川普對直接奪取哈格島的構想頗感興趣，因為這基本等同於切斷德黑蘭的資金來源，能直接擊垮伊朗政權的經濟命脈。

然而奪島勢必引發伊朗報復性打擊，可能殃及整個波斯灣鄰近國家的石油設施與輸油管線，尤其是沙烏地阿拉伯。

這名美方官員說：「風險是很高，但回報也很大。總統目前還沒走到那一步，還不能肯定他一定會怎麼做。」