快訊

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

婦人報案要警來家捉鬼 台中警拒絕「我們不是師公、只抓小偷」

下個目標是古巴！川普嗆「我要接管」 不排除動武逼總統下台

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜爆炸聲響 阿聯攔截伊朗攻擊一度關閉領空

中央社／ 杜拜17日綜合外電報導

中東戰事持續升溫，今天清晨杜拜上空傳出爆炸聲。阿拉伯聯合大公國軍方表示，目前正攔截來自伊朗的火力攻擊；該國也一度因此關閉領空。

美聯社報導，阿聯軍方今天清晨表示，為「因應來自伊朗的飛彈及無人機威脅」，該國暫時關閉領空。官方的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）隨後引述總民航局說法指出，領空封閉措施很快便已解除。

當局表示，「情勢已獲得穩定」，航班也已恢復運作。

不久後，杜拜民眾接獲飛彈警報通知。杜拜市區可聽見爆炸聲響，軍方正全力攔截來襲火力。

阿聯通訊社報導，一場無人機襲擊導致座落於阿曼灣沿岸的富查伊哈（Fujairah）一處油罐區起火。報導稱，這起爆炸並未造成人員傷亡。

這項臨時的領空限制，凸顯出阿聯當局在伊朗持續襲擊下，試圖維持阿聯酋航空（Emirates）與阿提哈德航空（Etihad）等遠程航線營運的艱難處境。昨天，伊朗無人機襲擊導致杜拜國際機場這座全球國際旅運量最大機場之一的一座燃料槽起火。

伊朗 杜拜 以色列

延伸閱讀

阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

伊朗新任領袖穆吉塔巴 傳赴俄手術療養

無人機事件釀燃料槽火災後 杜拜機場逐步恢復起降

杜拜機場周邊燃料槽起火 當局：無人機事故所致

相關新聞

中東世界的重塑：以色列如何成為秩序建構者？

2月28日，以色列以「預防性打擊」（pre-emptive attack）為由，率先轟炸伊朗。隨後，美國加入對伊朗的空襲行動。不久，川普總統召開記者會，譴責伊朗發展核子武器對中東區域構成威脅，並公開點名伊朗最高領導者哈米尼（Ali Khamenei）為史上最邪惡的人之一。同時呼籲伊朗人民站出來，推翻這個壓迫人民的政權。

影／美駐伊拉克大使館又遇襲！美軍火箭彈攔截畫面曝 知名飯店也遭殃

伊拉克首都巴格達市中心、使館林立的綠區內一家知名飯店16日遭無人機攻擊；另外，美國駐巴格達使館17日凌晨遭2枚火箭彈襲擊，該使館附近已啟動防空系統成功攔截。兩起事件尚未傳出傷亡通報，也未有組織宣稱作案。

美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域

美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕，美國總統川普不滿盟友忘恩負義。讀賣新聞報導，日本首相高市早苗15日明確表示無法依據《自衛隊法》派護衛艦在荷莫茲海峽護送民間船隻，但政府正在研議，以情報蒐集為名義將艦艇派往周邊海域，待戰事結束後再讓艦艇進入荷莫茲海峽。

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

美國有線電視新聞網（CNN） 16日引述美國官員與知情人士報導，伊朗外交部長阿拉奇近日主動聯繫川普中東特使威科夫，盼恢復外交談判推動停火，但美國總統川普指示團隊，目前沒有談判意願。白宮官員稱部分原因是華府無法確定現在新任最高領袖是否真正掌權。另外，阿拉奇事後發文否認主動接觸美方，稱自己最後一次與美方溝通是在戰爭爆發前。

延誤11小時！杜拜機場返台航班延誤 旅客目睹燃料槽冒濃煙

杜拜機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾今天說，目睹天空亮紅光、燃料槽冒濃煙，很開...

波灣國家態度轉變？敦促美別停手 防伊朗再威脅荷莫茲 卻仍拒參戰

路透引述多名波灣國家消息人士與外交官報導，雖然區域國家起初反對對伊朗開戰，但隨著伊朗本月以飛彈與無人機攻擊波灣六國的機場、石油設施與商業中心，並干擾荷莫茲海峽航運，部分國家正敦促華府勿半途而廢，避免讓伊朗仍保有威脅荷莫茲海峽的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。