杜拜爆炸聲響 阿聯攔截伊朗攻擊一度關閉領空

中東戰事持續升溫，今天清晨杜拜上空傳出爆炸聲。阿拉伯聯合大公國軍方表示，目前正攔截來自伊朗的火力攻擊；該國也一度因此關閉領空。

美聯社報導，阿聯軍方今天清晨表示，為「因應來自伊朗的飛彈及無人機威脅」，該國暫時關閉領空。官方的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）隨後引述總民航局說法指出，領空封閉措施很快便已解除。

當局表示，「情勢已獲得穩定」，航班也已恢復運作。

不久後，杜拜民眾接獲飛彈警報通知。杜拜市區可聽見爆炸聲響，軍方正全力攔截來襲火力。

阿聯通訊社報導，一場無人機襲擊導致座落於阿曼灣沿岸的富查伊哈（Fujairah）一處油罐區起火。報導稱，這起爆炸並未造成人員傷亡。

這項臨時的領空限制，凸顯出阿聯當局在伊朗持續襲擊下，試圖維持阿聯酋航空（Emirates）與阿提哈德航空（Etihad）等遠程航線營運的艱難處境。昨天，伊朗無人機襲擊導致杜拜國際機場這座全球國際旅運量最大機場之一的一座燃料槽起火。