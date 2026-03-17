中東戰爭油價漲 立陶宛擬釋放戰略儲油協助穩定價格

立陶宛能源部副部長戈巴切夫斯基日前表示，為因應中東衝突導致的燃料價格上漲，政府計劃釋放部分戰略儲備，包括原油與各類燃料產品，以協助穩定市場價格。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，戈巴切夫斯基（Gabrielius Gorbačevskis）在一場關於燃料價格上漲的討論中指出，立陶宛將採取混合方式釋出部分原油及汽油、柴油、航空燃料等石油產品。他表示，讓不同類型的石油與成品油進入市場，有助於穩定全球市場並逐步降低價格。

戈巴切夫斯基表示，此次釋出的燃料將來自企業持有的工業儲備，相關儲備原本即由企業自行購買並持有，因此措施不會增加納稅人負擔。

據報導，戈巴切夫斯基指出各地區的石油儲備型態有所不同。歐洲多以儲存精煉石油產品為主，北美國家如美國、加拿大與墨西哥則較多持有原油庫存。國際能源總署（International Energy Agency, IEA）的亞洲成員如日本與南韓，通常同時儲備原油與成品油。

不過，立陶宛石油產品貿易公司協會負責人齊策納斯（Emilis Cicėnas）對此表示，國家儲備是否適合作為影響油價的工具仍有疑問。他指出，若現在釋放儲備，未來卻必須以更高價格補庫存，可能適得其反。

國際能源總署包括立陶宛在內的32個成員國早前同意動用緊急儲備，向市場釋放4億桶石油，以因應在中東的戰爭引發油價飆漲。

報導指出，立陶宛能源部長瓦伊丘納斯（Žygimantas Vaičiūnas）表示，立陶宛預計可從儲備中提供約8萬噸燃料。政府將在近期制定90天的釋放計畫，說明釋放時間與數量，以協助抑制燃料價格。

立陶宛國會議員根特維斯（Simonas Gentvilas）指出，目前立陶宛戰略燃料儲備約64萬噸，其中約33萬噸為原油、24萬噸為柴油。