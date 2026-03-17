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延誤11小時！杜拜機場返台航班延誤 旅客目睹燃料槽冒濃煙

中央社／ 桃園機場17日電
受事故影響，阿聯酋航空原本預計16日下午3時35分從杜拜飛抵台灣的班機，延誤了11小時，直到17日凌晨2時35分才降落在桃機，民眾說平安回家真好。中央社
受事故影響，阿聯酋航空原本預計16日下午3時35分從杜拜飛抵台灣的班機，延誤了11小時，直到17日凌晨2時35分才降落在桃機，民眾說平安回家真好。中央社

杜拜機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾今天說，目睹天空亮紅光、燃料槽冒濃煙，很開心能順利返台。

伊朗持續攻擊波斯灣國家之際，原是世界最繁忙國際機場之一的杜拜機場16日因附近1個燃料槽遭「無人機相關事件」影響而起火，導致中斷起降，稍晚當局表示航班正逐步恢復。

受事故影響，桃園國際機場公司16日提醒旅客留意航空公司最新消息。而阿聯酋航空原本預計16日下午3時35分從杜拜飛抵台灣的班機，也延誤了11小時，直到今天凌晨2時35分才降落在桃機。

返台旅客尤小姐提到，他們從杜拜轉機赴西班牙旅遊，去程已在杜拜延誤數小時並多次聽到警報聲，回程同樣被延誤，還在杜拜機場看到天空亮著紅光、燃料槽冒濃煙，從半夜一路燒到隔天下午班機起飛時，現場仍可見濃煙。雖然很驚恐，但當地台灣人會彼此打氣，也知道政府官員有在關心，很開心能順利返台。

赴敘利亞、約旦旅遊3週的黃小姐指出，出發前一切都沒事，沒想到受戰爭影響，原本預計在杜拜起飛的班機也延誤。其實當地人很有經驗，不會驚慌失措，對旅客來說，不知班機何時起飛比較難熬，可以搭機順利飛回台灣真的很開心，也祝福當地民眾。

不過桃機仍有旅客計畫飛杜拜機場轉機，住在西班牙巴塞隆納的李小姐表示，「我已經被改了3次機票」，為了回到西班牙的家，她仍需搭乘經杜拜轉機赴西班牙的航班，原本預計搭乘明天的班機臨時改到今天。她無奈地說，還是會擔心受戰爭波及無法起飛。

杜拜國際機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾17日表示，目睹天空亮著紅光、燃料槽冒濃煙，直到班機起飛時仍持續冒煙。（民眾提供）中央社
杜拜國際機場因附近發生無人機相關事件引起火災一度暫停起降，受事故影響延誤返台的民眾17日表示，目睹天空亮著紅光、燃料槽冒濃煙，直到班機起飛時仍持續冒煙。（民眾提供）中央社

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