影／美駐伊拉克大使館又遇襲！美軍火箭彈攔截畫面曝 知名飯店也遭殃

伊拉克首都巴格達市中心、使館林立的綠區內一家知名飯店16日遭無人機攻擊；另外，美國駐巴格達使館17日凌晨遭2枚火箭彈襲擊，該使館附近已啟動防空系統成功攔截。兩起事件尚未傳出傷亡通報，也未有組織宣稱作案。

美聯社引述2名伊拉克安全官員報導，巴格達市中心的拉希德國際飯店（Al-Rasheed Hotel）頂樓16日晚間遭無人機攻擊造成毀損，所幸無人傷亡。

路透引述安全消息人士稱，巴格達美國使館16日晚間攔截2枚喀秋莎火箭彈（Katyusha rockets）；CNN則指，該使館在17日啟動防空系統攔截襲擊物。

CNN經定位確認社群相關影片，可見橘色防空曳光彈劃過夜空，其特徵與美軍反火箭、火砲及迫擊砲防禦系統（C-RAM）所發射的彈藥一致。這段影片拍攝地點距離巴格達美國大使館館區不到800公尺。巴格達美國使館14日也曾遭無人機攻擊竄出濃煙。

伊拉克武裝部隊總司令發言人於當地時間17日凌晨表示，多處重要設施、據點與外交使團一再遭到「無正當理由攻擊」。

伊拉克總理辦公室發言人努曼（Sabah al-Numan）在X聲明指出，遭攻擊的目標包括巴格達美國大使館總部、馬吉努油田（Majnoon oil field）及拉希德國際飯店。