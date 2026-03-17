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美伊開戰迄今約200美軍受傷 分布7國多為輕傷

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國軍方發言人今天表示，自美國和以色列伊朗開戰以來，已有約200名美國軍事人員在中東地區的7個國家受傷。

綜合法新社與路透社報導，美軍中央司令部（USCentral Command）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示：「這些傷勢絕大多數為輕傷，超過180名官兵已重返崗位」，而「有10人被歸類為重傷」。

霍金斯補充說，這些受傷事件發生在中東地區的多個國家，包括巴林、伊拉克、以色列、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

五角大廈3月10日公布的受傷人數約為140人，另有13名美軍喪生，其中7人死於攻擊，6人命喪發生在伊拉克境內的一場墜機事故。

美國和以色列部隊於2月28日對伊朗發動大規模空襲，德黑蘭當局則以數波飛彈和無人機作為回應，鎖定那些有美軍駐紮或設有美軍基地的區域國家。

伊朗的攻擊也波及了外交使團、飯店和機場，並損壞了阿拉伯波斯灣國家的能源基礎設施。

路透社上週曾報導，多達150名美軍在衝突中受傷，凸顯出伊朗攻擊所帶來的危險。

與此同時，美國已對伊朗境內超過7000個目標進行打擊。

一名要求匿名的美國官員今天表示，戰爭中約有12架MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人機被摧毀。

由通用原子公司（General Atomics）製造的MQ-9死神無人機，能夠在約1萬5240公尺的高空滯留超過27小時，利用精密的攝影機、感應器和雷達蒐集情報。

這款16年前開始在美國空軍服役的死神無人機，可配備空對地飛彈等武器。

以色列 伊朗 美國

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