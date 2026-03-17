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川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

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川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇16日於德黑蘭。新華社
伊朗外交部長阿拉奇16日於德黑蘭。新華社

美國有線電視新聞網（CNN） 16日引述美國官員與知情人士報導，伊朗外交部長阿拉奇近日主動聯繫川普中東特使威科夫，盼恢復外交談判推動停火，但美國總統川普指示團隊，目前沒有談判意願。白宮官員稱部分原因是華府無法確定現在新任最高領袖是否真正掌權。另外，阿拉奇事後發文否認主動接觸美方，稱自己最後一次與美方溝通是在戰爭爆發前。

一名白宮官員稱，川普已表示他願意對話，但不是現在，因為他希望「史詩怒火行動」持續推進，不受干擾。官員表示，川普目前無意與伊朗接觸的部分原因是，華府並不確定伊朗新任最高領袖穆吉塔巴是否真正掌權。

川普16日再度質疑穆吉塔巴是否仍在世。「很多人都說他嚴重毀容，還有人說他截肢……也有人說他已經死了」川普說，「沒有人說他百分之百健康」。川普直言，美方至今無法確認穆吉塔巴生死，這種情況「很不尋常」。

報導出來後，阿拉奇16日在X發文否認與美方代表接觸，他表示：「我最後一次與威科夫先生聯繫，是在他的老闆決定再以另一起非法軍事攻擊扼殺外交之前。任何相反說法，看來都只是為了誤導石油交易員與公眾。」CNN說，美伊雙方說法不一，加上川普對其團隊的指示，反映出這場戰爭在短期內很可能迅速推進。

政治新聞網站Axios指出，阿拉奇在戰前並不被視為伊朗關鍵決策者，美國官員如今也不認為他有權拍板決定。但消息人士稱，阿拉奇似乎正與伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）協調。拉里賈尼是伊朗前最高領袖哈米尼心腹，是伊朗實質的文官掌權者。

美國官員視阿拉奇為主要對話窗口，因為雙方原本就有既有關係，而且他還活著。

CNN指，白宮官員提到，美國在中東的一些盟友也曾表達願意協助斡旋伊朗核計畫談判、協商推動停火，但目前同樣遭到美方婉拒。

以色列 伊朗

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