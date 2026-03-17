阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

阿拉伯聯合大公國國家通訊社（WAM）報導，阿聯民航總局（General Civil Aviation Authority，GCAA）17日宣布，因應伊朗發動的新一波飛彈與無人機攻擊，為確保航班與機組人員安全，並維護阿聯領土安全，將以「特殊預防措施」為由，暫時全面關閉全國領空。

阿聯國防部稍早表示，正應對來自伊朗的來襲飛彈與無人機威脅。

GCAA指出，這項決定是在全面評估安全與營運風險後作出，並已與相關國內外主管機關充分協調，強調領空安全與維護阿聯主權始終是絕對優先事項。

GCAA表示，後續若有新進展，將持續向相關單位及社會大眾發布最新資訊，並提醒旅客主動向航空公司確認最新航班動態。

BBC報導，伊朗持續鎖定波灣地區的運輸與石油基礎設施，阿聯最大港口兼石油儲存設施富查哈伊（Fujairah）及杜拜國際機場16日再度遭無人機襲擊，杜拜機場油槽失火，一度全面暫停航班起降。

阿聯國防部表示，阿聯防空系統16日攔截6枚彈道飛彈和21架無人機。自美國與以色列對伊朗開戰以來，伊朗已向阿聯發射逾1900枚飛彈與無人機。