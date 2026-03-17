盼川習會改期 川普：已請求中國推遲一個月

針對川習會是否推遲，美國總統川普16日表示，美中之間正在協調，他希望出訪北京，但由於美伊衝突，川普政府已向中國請求延期一個月。

美國總統川普預計3月底訪問北京，但現在面臨改期的可能性，美國財政部長貝森特16日表示，如果川習會推遲會是因為川普希望坐鎮華府指揮美國對伊朗的軍事行動，指川普可能評估這不是最佳的出訪時間點。

川普16日接受媒體提問時則說，美中之間正在討論，他樂於出訪但由於戰爭的關係，川普政府已向中方請求延遲約一個月的時間；川普表示，他非常期待訪問中國，與中國國家主席習近平見面，指雙方關係非常好。

川普說，這沒有什麼花招，事情非常簡單，美國正在打仗，川普認為說，他留在國內非常重要。