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川普：伊朗新任最高領袖生死未卜 美方無從談判
美國總統川普今天表示，有報導稱伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼在空襲中受傷，生死未卜；他還說，美方甚至不知道應與誰談判。
法新社報導，川普在白宮對記者說：「我們不知道…他是死了還是沒死。我想說的是，沒有人見過他，這很不尋常。」
美國與伊朗2月28日空襲伊朗，擊斃時任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗專家會議選擇哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替已故父親成為最高領袖。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週表示，據信穆吉塔巴．哈米尼在空襲中受傷，至今未公開露面。
川普說：「很多人說他嚴重毀容，也有人說他失去一條腿，傷得很重，還有人說他死了。沒有人說他百分之百完好。你知道，他一直沒有對外發言。」
路透社14日報導，阿曼多次嘗試為美國與伊朗搭建溝通橋梁以推動停火，白宮則明確表示，目前對談判不感興趣。
川普表示：「我們不知道他們的領導人是誰…我們根本不知道要跟誰談判。」
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