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川普陷困局 共和黨期中選舉不妙

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國以色列伊朗發動戰爭進入第三周，美聯社十五日分析，美國總統川普身陷政治困局的處境更加明顯，川普無法解釋為何開戰也找不到脫身之道，美軍死亡人數持續上升，油價飆漲引發全球金融市場震盪，讓美國民眾憂心忡忡。

開戰以來美國國內汽油價格已飆升百分之廿五，農民面臨肥料成本上升，某些川普支持者開始質疑為何要打伊朗，川普整體民調正在走下坡，保守派主播卡爾森、金凱莉均嚴厲批判川普。

川普取消對俄羅斯石油的制裁，讓俄國在伊朗戰爭初期便獲利。這個發展與油價持續走高相加，讓過去幾年來對俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭的懲罰效果變弱。

今年十一月期中選舉攸關國會掌控權，二○二四年大選遭到川普痛擊的民主黨人，現在紛紛團結起來反對川普的伊朗政策，以經濟動盪為主打政見。民主黨全國培訓委員會主席狄特里希表示，民主黨在今年期中選舉處於優勢。

能源部長萊特十五日接受國家廣播公司訪問時說，能源價格高漲狀況可能還要持續幾周。共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅日前對福斯商業新聞表示，如果天然氣、石油價格持續高漲，接下來將看到共和黨在選舉面臨「災難」。

以色列 伊朗 美國 共和黨

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