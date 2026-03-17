護航荷莫茲 澳洲拒派軍艦 日本暫不考慮

中東戰事第三周，荷莫茲海峽幾近關閉，美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府十六日表明不會派軍艦前往。十五日晚間曾和美國國防部長赫塞斯通話的日本防衛大臣小泉進次郎十六日也指出，目前沒考慮派自衛隊。

日本朝日新聞十四、十五日所做的最新全國民調，對美國攻擊伊朗的「史詩怒火行動」，達八成二的受訪者不支持，僅百分之九的受訪者支持。

本周將訪美在白宮和川普舉行峰會的日本首相高市早苗十六日參議院說，日本政府正研究在法律範圍內採取必要因應措施的方法，以及「我們能做什麼」。日媒報導說，由於十九日就要舉行「川高會」，維持與川普的關係對高市很重要，屆時她將如何應對？

澳洲基礎設施與交通部長金凱瑟琳受訪說，澳方已清楚說明能提供那些協助，但不會派軍艦赴荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽長久以來被視為全球能源體系最大也最廣為人知的風險，各國為何不另建輸油管線繞過這條水道？紐約時報報導，答案卡在地理與政治兩道關卡。沙烏地阿拉伯與阿聯曾嘗試以管線繞開海峽，但現有管線輸送能力有限，只能負荷波斯灣能源產量的一小部分。更糟的是，即使管線建成，也可能成為伊朗攻擊目標。

英國石油（ＢＰ）前執行長布朗指出，「這裡沒有任何設施絕對安全，有心人總能破壞油氣基礎設施」。

國際能源總署指出，由於伊朗襲擊船隻與煉油設施，通過荷莫茲海峽的石油運量已降至戰前百分之十以下。開戰一周後伊拉克、科威特、阿聯與沙烏地阿拉伯合計每日減產數百萬桶石油。

沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特、卡達、阿曼與巴林等六國，雖同屬「波灣合作委員會」，但內部合作不足。各國領袖討論建立統一的客貨運鐵路系統逾十年，仍無進展，想建立共享能源出口系統，更面臨難以跨越的障礙。

近年沙烏地阿拉伯與阿聯兩大區域要角，立場經常相左，在葉門等多場區域武裝衝突中，也支持不同陣營。