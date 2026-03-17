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伊朗新任領袖穆吉塔巴 傳赴俄手術療養

聯合報／ 編譯盧思綸葉亭均／綜合報導
一架阿聯酋航空的客機，十六日在濃煙中準備降落杜拜機場，一起無人機攻擊引發機場附近油槽起火。法新社
一架阿聯酋航空的客機，十六日在濃煙中準備降落杜拜機場，一起無人機攻擊引發機場附近油槽起火。法新社

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴接班以來神隱至今，美國總統川普公開懷疑他可能已不在人世。穆吉塔巴的Telegram帳號十五日深夜突然發文，嗆聲美國若不賠償戰爭損失，伊朗將摧毀同等價值的美國資產。

科威特媒體新聞報報導，俄國總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安通話時曾提出，願安排穆吉塔巴赴俄接受治療，最後獲得伊朗官員同意。報導引述接近伊朗領導層的人士指出，穆吉塔巴已在莫斯科完成手術，目前正在普亭一處官邸附設的私人醫院療養。不過，這項消息目前未獲得證實。

分析人士認為，伊朗可能刻意讓他暫不露面，在戰時維持政權強勢形象。

紐約郵報報導，穆吉塔巴接班哈米尼繼任最高領袖以來尚未公開現身，對於其健康狀況，各方說法不一。

ＢＢＣ事實查核部門資深記者薩達里札德指出，Google的SynthID偵測發現，穆吉塔巴近期發布照片都經過加工，照片最初是二○一八年出席活動時所拍。

ＣＮＮ報導，阿聯杜拜國際機場附近一座油槽十六日凌晨起火，杜拜媒體辦公室表示，起火原因與「無人機相關事件」有關，尚未傳出人員傷亡，已逐步恢復航班運作。此外，巴林、科威特、卡達和沙烏地阿拉伯十六日也通報攔截到伊朗無人機和飛彈。

阿聯官員稱，無人機襲擊阿聯東海岸一個大型石油工業區，引發火災。一枚飛彈落入阿聯阿布達比平民區，造成一名巴勒斯坦人死亡。

其他波灣國家持續遭到攻擊，沙烏地阿拉伯十六日說，防空系統一夜之間攔截了六十多架無人機。

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