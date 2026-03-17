愛來不來 護航換川習會 中共不可能

美國總統川普說好的北京行，看來可能生變。在川普提出要中國護航荷莫茲海峽，否則他可能延後訪中的新說法後，中方官式回應含糊以對，北京學者圈的議論有「可來可不來」、「愛來不來」、「不來更好」三種說法，分別代表著三種判讀。

中國外交部發言人對川普說法是含糊其辭回應兩點，即元首外交不可替代、仍然保持著溝通。

學者圈有各種放言。其中「可來可不來」論，是由巴黎談判說起，認定川普其實不是因伊朗危機而撒嬌，而是因在巴黎換牌不如意而發脾氣。

中國副總理何立峰和美國財長貝森特十五日起一連兩日在巴黎展開磋商，磋商前已不否認是為川普訪問北京鋪平道路。但看來第一天的六小時就談得不順，要看最後一刻誰會讓步。

針對這次磋商，新華社說是機遇也是考驗，呼籲雙方算大帳；人民日報說本輪磋商意義重大，中美經貿磋商理應成為新一年中美經貿良性互動的開端。語調都很友好，內容都有壓力。

還有一個談得不順的佐證，是中國商務部發言人（就美方三○一調查）說，雙方正在巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法，將保留採取一切必要措施的權利。這算是較強硬回應。

有學者認為，很有可能巴黎磋商不順利，美國拿不到想要的，特別現在正打仗，稀土更加卡脖子，那川普到北京也就只拿走大豆訂單，所以掀桌子。

再說「愛來不來」論，應當是指巴黎磋商外的話題，即台灣問題。北京學者相信，中方主要訴求是川普在北京說出「反對台獨」，美方看來沒鬆口，這才是之前中方透過港媒發布對訪京安排不滿的底蘊。而不僅在台灣問題上沒鬆動，白宮反而安排放話給媒體，訪京回去後即簽署對台售武，雖然美國總統有過類似先例，都是只做不說，這次先行放話，以為是張硬牌，結果可能弄巧成拙，令北京硬起來。

軍事學者說，共軍不可能派軍艦參加美軍護航行動，這有違中國外交形象，也損害中國與伊朗關係，進一步會影響與俄羅斯的「背靠背」，何況這次如果沒了台灣牌，就更加不可能，如果說要用來換川普訪問，那就真的是「愛來不來」了。

「不來更好」說，是分析川普來或不來的利弊，長遠看，川普不到北京反而更好。一是在委內瑞拉事件、伊朗戰爭以來，川普和美國在中國中性立場人群中形象崩塌，今次川普訪京，當局還要找理由來釋疑，所以「穩住美國」說盛行，在這層意義上，川普不來更好。

其二，川普如最終推遲訪問，有可能讓中美關係短期出現不確定性，貿易休戰結束，新貿易戰再起，但由於很快就要安排深圳ＡＰＥＣ互訪，高層交往中斷時間不會太長，以目前經濟狀況，中方也對新貿易戰有備而來，川普不去北京，之前的讓步、承諾等都可不兌現，反而短期負擔減輕。是以有學者認為從中國外交空間緩衝，經濟壓力削減及國內政治情緒舒緩等層面看，川普訪北京短期看不來更好，來也可以。