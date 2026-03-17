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施壓打通荷莫茲 川普威脅延後川習會

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯劉忠勇、王曉伯、高詣軒盧思綸／綜合報導
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪號航空母艦二○二三年通過荷莫茲海峽。美聯社
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪號航空母艦二○二三年通過荷莫茲海峽。美聯社

美國總統川普接受英國金融時報專訪表示，他正施壓北約和中國大陸協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，可能因此延後原定本月底訪問中國大陸和大陸國家主席習近平舉行的高峰會，若北約無回應「未來會很糟」。

川普表示，他希望本月底前往北京和習近平會面前，中方能先協助解除海峽封鎖，等到川習會再處理就太晚了，「我們希望在那之前就知道結果。時間還很長。」川普說，他的中國行「可能會延後」，但他並未說明延後多久。

因戰留美 白宮認川普將延期

路透報導，白宮發言人李維特十六日說，美國總統川普計畫與中國大陸國家主席習近平舉行的會晤不會告吹，但可能因川普仍專注於伊朗戰事而延後。

美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰十六日在巴黎舉行第二天會談，以敲定川習會各項準備工作。貝森特說，川習會若因任何原因延誤，並非因荷莫茲海峽問題向中方施壓，而是因為川普選擇在戰爭期間留在美國。貝森特說，與中方的兩天會談非常順利，雙方將在未來幾天發表聲明，重申美中關係的穩定性。

美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）去年十月在南韓釜山會面。路透
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）去年十月在南韓釜山會面。路透

新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，過去一天半時間，中美雙方團隊進行了「深入、坦誠、建設性的」磋商。通過這次的磋商，雙方已經就一些議題取得了初步共識，下一步我們將繼續保持磋商進程。

喊話盟友 川普要求出手掃雷

針對川普說法，大陸外交部發言人林劍昨日表示，中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級。林劍表示，「元首外交」對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪陸事宜保持溝通。

川普受訪時警告，若美國盟友未能協助打通荷莫茲海峽，北約前景會「非常糟糕」。川普說，「那些受惠於這條海峽的人，有責任協助確保那裡平安無事」。

當被要求說明具體需要哪些協助時，川普表示「不計代價」。他說，盟友應該派遣掃雷艦，希望「有人能去解決伊朗沿岸那些搗蛋鬼」，意指他希望歐洲協助剷除伊朗在荷莫茲海峽沿岸的無人機和水雷。

德國表態 指戰爭與北約無關

不過，ＣＮＮ報導，目前尚無任何國家響應川普號召承諾派遣軍艦。英國首相施凱爾說，正與盟友合作制定一項重新開放荷莫茲海峽的計畫。德國總理梅爾茨的發言人說，「這場戰爭與北約無關」，德國政府不會參與任何荷莫茲海峽的活動。 

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