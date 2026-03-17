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要求協助打通荷莫茲海峽 CNN：中方無意願配合

經濟日報／ 編譯羅方妤、特派記者廖士鋒／綜合報導

美國總統川普要求盟友與中國大陸協助打通荷莫茲海峽，並稱他對大陸的訪問行程可能推遲。

美國CNN報導，中國幾乎沒有意願配合川普要求。因為伊朗對中國相當友善，正考慮允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是這些石油是人民幣結算。

對此，大陸外交部發言人林劍昨日也回應BBC提問表示，「元首外交」對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪陸事宜保持著溝通。

林劍表示，荷莫茲海峽及其附近水域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更大影響。

林劍並指，中方也就當前局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。不過，對於是否收到美方上述「聯盟」請求，林劍回應「沒有可進一步提供的資訊」。

針對川普提到希望大陸能幫助疏通荷莫茲海峽，並稱不排除延遲「川習會」，大陸學者認為，訪問推遲的可能性不能排除，但若美國繼續對伊朗進行軍事行動，又要讓大陸派出護航艦隊，「恐怕可能性不大」。

中國人民大學教授時殷弘也指出，川普主要向美國盟友特別是日本發出呼籲。根據慣例和風險考量，中國不太可能派遣軍艦前往。他強調，川普談的是延後而非取消峰會。

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